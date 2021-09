Kultúra

Filmszemle, kiállítás, gyerekprogramok a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon

2021.09.06

A Kárpát-medencei Filmszemle vetítései, fotókiállítás, valamint gyerek- és ismeretterjesztő programok is várják az érdeklődőket a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon szeptember 10. és 12. között Gödöllőn.



A hetedik alkalommal megrendezendő fesztivál idei kiemelt témája az "Érzékeny Bolygó - a víz" lesz, amely egyúttal egy vándorkiállítás címe is - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



A fesztivál hagyományos kísérőrendezvényén, a Nemzetközi és Kárpát-medencei Filmszemlén 9 kategóriában versenyeznek a világ minden tájáról érkező alkotások. Ebben az évben 98 országból több mint 2000 filmmel neveztek.



A szeptember 11-én délután induló mustra alkotásait négy vetítési helyszínén láthatja a közönség. Központi szerepet kap a David Attenborough Világa elnevezésű blokk, amellyel a 95 éves világhírű angol természetfilmes előtt tisztelegnek a szervezők. Mint írják, a kategóriák legjobbjai mellett számos szakmai díjat is átadnak, 18 ezer euró összértékben.



Trash Art Magyarország program hulladékból készült szobrainak témája ezúttal Magyarország nagyvadjai. Az alkotók alapanyagként különböző hulladéktípusokat és természetes, organikus anyagokat használtak fel.



Hazánk legjobb természetfotósainak munkáit mutatja be a Varázslatos Magyarország 2021 fotókiállítás, míg az Ember és Természet elnevezésű diákfotópályázaton a következő fotós generáció tehetségeit ismerheti meg a közönség, de Tájodüsszeia 2021 címmel is rendeznek fotótárlatot.



Az idei fesztiválon a mozgás művészete is megjelenik modern tánc és élő szobrok formájában.



A gyerekek több ismeretterjesztő, szemléletformáló programon is részt vehetnek: egyebek mellett 360 fokos filmnézésen, a Klímasátor programjain, kalandparkban, a kezes-lábas játszóházban és a PET Kupa Műanyag Műhelye, a MÜMÜ programjain. A Zöldforgó Élménynap része lesz az Alma Együttes és Gryllus Vilmos koncertje.



A hétvégi programkínálatot természet- és környezetvédelmi vásár egészíti ki, amelyen közel 60 kiállító mutatja be portékáit.



A fesztivál társrendezvénye a Magyar Nemzeti Parkok Hete nyitóeseménye, ahol 10 nemzeti park mutatkozik be, elhozva a fesztiválra egy-egy tájegység látnivalóit és aktuális programjait.