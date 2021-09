Kultúra

Fashion & Design Autumn címmel tematikus rendezvénysorozatot indít ősszel az MDDÜ

A nemzetközi nagyközönség előtt 20, míg a hazai érdeklődők előtt több mint félszáz tervező mutatkozik be, széles körben szemléltetve ezáltal a magyar tervezők kreativitását. 2021.09.03 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Divatbemutatókkal, kiállításokkal, tárlatvezetésekkel, showroom látogatásokkal, előadásokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel is készül ősztől a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) Fashion & Design Autumn rendezvénysorozata - tájékoztatta az ügynökség csütörtökön az MTI-t.



Az MDDÜ közlése szerint A Fashion & Design Autumn keretében a nemzetközi nagyközönség előtt 20, míg a hazai érdeklődők előtt több mint félszáz tervező mutatkozik be, széles körben szemléltetve ezáltal a magyar tervezők kreativitását.



A látványos programok mellett az eseményeknek köszönhetően szakmai előadásokon és kerekasztal-beszélgetéseken keresztül a több hazai, V4-es és nemzetközi divat- és formatervezők személye mellett kreatívipari gondolkodók és szakértők véleményét is megismerheti a szakma és az érdeklődők.



Ez év végéig hazánk kreatívipari tehetségeit és izgalmas alkotásaikat számos hazai és nemzetközi rendezvény keretében láthatja a közönség, ugyanakkor regionális együttműködésben a környező országok alkotói is szerepet kapnak - olvasható a tájékoztatóban.



Mint írják, a Fashion & Design Autumn tematikus rendezvénysorozat részeként a nemzetközi kreatívipari fővárosok közül Párizst és Milánót veszi célba az ügynökség, de budapesti és online programokkal is készül, hogy felhívja a divat-és dizájnipar iránt érdeklődők, valamint a nagyközönség figyelmét a magyar és regionális tehetségekre.



Szeptember 9-13. között Párizsban, Maison&Objet dizájnipari szakvásáron a szakmai zsűri által kiválasztott 10 magyar formatervező mutatja be alkotásait, továbbá az MDDÜ nagysikerű design LAB programja során elkészült kimagasló minőségű, szériaérett dizájntárgyak is helyet kapnak a VIA kiállítóterében, a Paris Design Week keretein belül.



Szeptember 21-27. között az egyik legnevesebb nemzetközi divatszakmai eseményen, a Milano Fashion Week-en biztosít a magyar márkáknak az MDDÜ szereplési lehetőséget.



Október 4-10. között az MDDÜ hazai színtéren ismét megvalósítja a tavalyi évben kiemelkedő sikert aratott, négy nemzetközi díjjal kitüntetett 360 Design Budapest-kiállítást a Bálnában. A rendezvény célja a magyar, regionális és az idei év újdonságaként a pályakezdő formatervezők széleskörű ismertségének növelése, valamint a hazai dizájnmárkák nemzetközi piacra lépésének támogatása.



Az MDDÜ idén immár negyedik éve rendezi meg évente két alkalommal a közép-európai régió központi divateseményének számító Budapest Central European Fashion Week-et. Az idei rendezvény október 16-17. között lesz a Bálnában, ahol a magyar és régiós tervezőknek, valamint a Young Talents Program pályakezdő tehetségeinek élőben nyílik lehetősége bemutatni legújabb 2022-es tavaszi-nyári kollekciójuk darabjait.

December 1-2. között ismét az online térben rendezik meg a Budapest Fashion & Tech Summit divatipari konferenciát. A rendezvény a fenntarthatóság, a tudásmegosztás, a kulturális örökség, valamint az e-kereskedelem és a megváltozott fogyasztói szokások szemszögéből közelíti meg és mutatja be a divatipar jövőjét. A programok a BFTS hivatalos Facebook-oldalán lesznek követhetőek.



"Ezek a hazai és külföldi divat- és dizájnipari események jelentik a tervezők, a gyártók, a forgalmazók és a potenciális vásárlók elsőszámú találkozási pontját" - idézi a tájékoztató Bata-Jakab Zsófiát, az MMDÜ vezérigazgatóját.



A rendezvényeken bemutatkozó tervezők olyan szakmai kapcsolatokra tehetnek szert, amelyekre akár a későbbiekben is erőteljesen építkezhetnek. Kiváló lehetőség arra, hogy a magyar tervezők felkeltsék a külföldi megrendelők figyelmét és ezzel megalapozzák a nemzetközi piacra lépésüket, illetve a hazai közönség megismerje a magyar divat-és dizájntermékek sokszínűségét - mutatott rá a vezérigazgató, kiemelve: ezek mentén haladva hosszabb távú célkitűzésük, hogy Budapestet régiós központtá alakítsák.