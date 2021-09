Kultúra

Csaknem 100 millió forintért kelt el egy hamis Banksy-NFT, de a csaló visszaadta a pénzt

Több mint 240 ezer fontért (97,2 millió forintért) kelt el egy nem helyettesíthető tokenként (NFT) kínált hamis Banksy-mű a brit graffitiművész hivatalos oldalán keresztül elérhető online aukción: a vevő azt hitte, hogy Banksy első NFT-jét vásárolta meg, pedig csak rászedték, noha a pénzét végül visszakapta.



Az interneten Pranksyként ismert NFT-gyűjtő, aki a 30-as éveiben jár és személyazonosságát nem hozza nyilvánosságra, úgy véli, hogy Banksy honlapját meghekkelték, ő maga pedig egy gondosan kidolgozott átverés áldozata lett.



A hacker ugyanakkor hétfő este visszautalta neki a pénzt, leszámítva a nagyjából 5 ezer fontra rúgó tranzakciós díjat. A brit gyűjtő bizarrnak nevezte az esetet és úgy véli, hogy a hacker megijedhetett - írja a BBC hírportálja.



Banksy honlapján egy - mostanra törölt - NFT nevű új aloldal jelent meg, amely egy online aukciós oldalra vezető linket tartalmazott, a megvásárolható NFT pedig a Great Redistribution of the Climate Change Disaster címet viselte.



Miután a férfi a többi licitálónál jóval magasabb ajánlatot tett, az árverés hirtelen véget ért, és az összeg - ethereum kriptovalutában - automatikusan a csalóhoz került.



"Asztali számítógépen és mobiltelefonon is ellenőriztem az URL-t, mielőtt licitáltam. Csak azért mertem ajánlatot tenni, mert Banksy hivatalos oldaláról volt szó. Amikor az ajánlatomat elfogadták, rögtön arra gondoltam, hogy valószínűleg átverés az egész" - jegyezte meg a vevő, aki azt gyanítja, hogy maga a hacker értesíthette őt és másokat is az aukcióról.



Banksy egyetlen NFT-t sem készített még, és semmilyen NFT-aukció nem kötődik a művészhez.



A nem helyettesíthető tokenek piacának népszerűsége 2021 februárjában és márciusában szinte felrobbant. Minden NFT-nek van saját blockchainalapú digitális "pecsétje", amely az eredetiségét és tulajdonosát igazolja.