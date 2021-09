Kultúra

Különleges programok az idei debreceni őszi fesztiválon

Különleges programokkal, kiállításokkal, könyvbemutatókkal, színházi előadásokkal várják a látogatókat Debrecen kulturális intézményei az idei őszi fesztiválon - jelezték a szervezők rendhagyó sajtósétán szerdán.



A "sétáló sajtótájékoztató" első állomásán, a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központban Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere azt mondta, október 3. és január 30. között az év kiállítása lesz látható a Modemben. A "Párizsi absztraktok. Abstraction-Création. Kandinszkij, Hélion, Calder, Moholy-Nagy." című egyedülálló nemzetközi tárlat a valaha volt legnagyobb szabású hivatalos nemzetközi nonfiguratív csoportosulás, az Abstraction-Création tevékenységét és a párizsi 1930-as évek világát mutatja be.



A kiállításon olyan világhírű művészek képeit és szobrait láthatja a közönség, mint Vaszilij Kandinszkij, Jean Hélion, Alexander Calder, Auguste Herbin, Frantisek Kupka vagy Jean Arp, de több magyar művész - Moholy-Nagy László, Alfred Reth, Tihanyi Lajos és Martyn Ferenc - munkáit is kiállítják.



A sajtóséta a Modemből a belvárosi Csapó utcai sétálóövezetbe vezetett, ahol javában zajlott az ünnepi könyvhét szerda délutáni megnyitójának előkészítése, a könyves pavilonok berendezése. Az idei könyvhetet Garaczi László nyitja meg, az ötnapos rendezvényen számos könyvbemutatót, ankétot, író-olvasó találkozót tartanak, dedikálja műveit Garaczi László mellett Markó Béla, Csabai László, Gurubi Ágnes és Dániel András is.



Az első debreceni kulturális sajtóséta a Csokonai Irodalmi Laborban fejeződött be, ahol hét helyi kulturális intézmény vezetői részletesen ismertették milyen programokkal várják az érdeklődőket az őszi fesztiválon.



Puskás István (Fidesz-KDNP), Debrecen kulturális alpolgármestere méltatta azt az összefogást, amelynek eredményeként a város intézményei mostantól nem egymás mellett, hanem egymással összhangban szervezik a kulturális rendezvényeket.



Gemza Péter, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója a tájékoztatón kitért az intézmény hagyományos őszi eseménye, a női alkotók és női alkotás köré szerveződő MagdaFeszt-re. Idén október 1-5. között a Csokonai Irodalmi Laborban kap helyet a fesztivál, amely Sardar Tagirovsky "bukott nő" történetével, A kaméliás hölgy című premierrel indul.