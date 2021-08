Kultúra

Ismét megrendezik az ünnepi könyvhetet Debrecenben

A koronavírus-járvány okozta kényszerű szünet után ismét megrendezik az ünnepi könyvhetet Debrecenben: a Könyvvel könnyebb mottójú ünnepnek a Csapó utcai sétálóövezet ad otthont szeptember 1-5. között - jelentették be a szervezők a Méliusz könyvtárban tartott szerdai sajtótájékoztatón.



"A könyv mindig komoly érték volt, és az is marad, amíg írni, olvasni tudnak" az emberek. Magyarországon a könyvszeretet, a könyv megbecsülése mindig fontos volt - mondta Pósán László fideszes országgyűlési képviselő, a parlament kulturális bizottságának elnöke.



Puskás István, Debrecen kulturális alpolgármestere felidézte, hogy a könyvhetet mindig júniusban tartották Debrecenben. A pandémia miatt halasztották most szeptemberre, ezáltal az ünnepi könyvhét lesz az őszi irodalmi programok - a Térei könyvünnep, a MagdaFeszt és az irodalmi napok - nyitánya.



Szirák Péter, a rendezvény kurátora szerint az ünnepi könyvhét egyedülálló magyar kulturális rendezvénysorozat: több mint kilenc évtizedes múlttal, töretlen sikerrel és népszerűséggel.



Az első ünnepi könyvhetet Supka Géza kezdeményezésére tartották 1929-ben. A szervezők kezdettől arra törekedtek, hogy a könyvírás és a könyvkiadás ünnepét a társművészetek szépségével színesítsék, és igazi közösségi élménnyé tegyék - mondta.



Hozzátette: Debrecen régóta részt vállal e nemes tradíció ápolásában.



A Református Kollégium, az Alföldi Nyomda és az egyetem városában az ünnepi könyvhét a kulturális nagyrendezvények egyike. Nagyon fontos művelődési és lélektani szerepe van: az olvasók évről évre várják, készülnek az írókkal való személyes találkozásra - mondta.



A 2021-es Debreceni Ünnepi Könyvhét díszvendége Garaczi László író lesz.