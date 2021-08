Kult

Gyerekpornográfia miatt perel a Nirvana Nevermind-albumának borítóján szereplő férfi

Spencer Elden, akinek szokatlan babaportréja minden idők egyik legemlékezetesebb lemezborítóján látható, kedden nyújtotta be a keresetet, amelyben azt állítja, hogy a pucér fotó gyerekpornográfia. 2021.08.25 09:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gyerekpornográfia miatt perel az egykori Nirvana amerikai együttes Nevermind című albuma borítóján csecsemőként, víz alatt lebegve látható férfi - írta a Variety.com filmes portál.



A képen Elden egy úszómedencében, a víz alatt lebeg, nemi szerve is látható. A portréra digitálisan egy horogra akasztott egydolláros bankjegyet illesztettek. A kompozíció általános értelmezés szerint a kapitalizmusra utal: a néző úgy érzi, a gyerek örömmel úszik a pénz felé.



A képen Elden egy úszómedencében, a víz alatt lebeg, nemi szerve is látható. A portréra digitálisan egy horogra akasztott egydolláros bankjegyet illesztettek. A kompozíció általános értelmezés szerint a kapitalizmusra utal: a néző úgy érzi, a gyerek örömmel úszik a pénz felé.



A csecsemők nem szexuális tartalmú pucér képei a törvény szerint nem tekintendők gyerekpornográfiának. Elder ügyvédje, Robert Y. Lewis szerint azonban a pénz megjelenítése a képen olyan érzést kelt, "mintha a csecsemő szexmunkás lenne".



Mint írta, az alperesek szándékosan hozták kereskedelmi forgalomba a gyermekpornografikus fotót, amelyen Spencer szerepel, a kép sokkoló mivoltát használták arra, hogy a baba kárára önmagukat és az albumot reklámozzák.



A borítón szereplő férfi, aki - mint maga a Nevermind album - jelenleg 30 éves, legalább 150 ezer dollárt (44,4 millió forint) kér minden alperestől, köztük Dave Grohltól és Krist Novoselictől, a zenekar még élő tagjaitól, Courtney Love-tól, Kurt Cobain elhunyt énekes özvegyétől, Guy Osearytől és Heather Parrytől, Cobain hagyatékának kezelőitől, Kirk Weddle fotóstól és Robert Fisher borítótervezőtől, valamint egy sor létező és néhai lemezcégtől, amelyek kiadták, terjesztették az albumot az elmúlt három évtizedben.



Az alperesek listáján szerepel Chad Channing dobos is, aki az album felvételekor és a borítókép készítésekor már nem is volt az együttes tagja.



Elden többször, tizenévesként és felnőttként is újrafotóztatta magát a borítóhoz hasonló helyzetben - de úszónadrágban - az album megjelenésének 10., 15., 20. és 25. évfordulóján. Ugyan mindannyiszor vegyes érzései voltak az eredeti képpel kapcsolatban, sose nevezte gyerekpornográfiának. Azt ellenben mindig elmondta, hogy a szüleinek a fotózásért fizetett 200 dolláron kívül sosem kapott más kompenzációt.



Korábbi interjúkban beszélt arról, hogy megpróbált kapcsolatba lépni a banda tagjaival, de sosem sikerült neki.



A periratokban említik, hogy Elden szülei sosem írtak alá olyan szerződést, melyben engedélyeznék a kép használatát bármilyen célra.



Öt évvel ezelőtt, a Nevermind megjelenésének 25. évfordulóján a Time beszélgetett Eldennel, aki elismerte, hogy a lemezborító koncepciója "zseniális volt", a mellkasára is tetováltatta a Nevermind feliratot. Hozzátette azonban, hogy minden alkalommal felzaklatja, amikor hallja, mennyi pénzt kerestek mások a lemezzel.