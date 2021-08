Kultúra

Rudolf Péter vezetheti a Vígszínházat a következő öt évben

Állandó igazgatói kinevezést kapott a Vígszínház élére a teátrumot az elmúlt másfél évben vezető Rudolf Péter - jelentette be a társulat keddi évadnyitó ülésén Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár és Karácsony Gergely főpolgármester.



Fekete Péter hangsúlyozta: Magyarország színházai a pandémia alatt harmóniában tudtak együttműködni, megfelelő forrásokkal, a napi alapgondokat az igazgatók jól meg tudják oldani.



A művészek a járványidőszakban sem lógatták a lábukat, a nézők lelki egészségének megőrzéséhez ők is hozzájárultak - emelte ki, hozzátéve: a magyar emberek fegyelmezettségének köszönhetően Magyarországon már nem kell maszkban színházba menni.



Rudolf Péter kinevezéséről szólva Fekete Péter elmondta, hogy a szakmai bizottság egyhangúlag támogatta igazgatói pályázatát.



Karácsony Gergely közölte, hogy a Fővárosi Önkormányzat "teljes mellszélességgel" támogatja Rudolf Péter igazgatói munkáját, így újabb öt évig ő vezetheti a társulatot.



Mint felidézte, Rudolf Pétert "egy nagyon fájdalmas, sok sebbel járó időszak" után először csak ideiglenesen, másfél évre nevezték ki. De aki ilyen nehéz időszakban ilyen jó vezetője volt az intézménynek, az megérdemli a folytatást - tette hozzá a főpolgármester.



Rudolf Péter úgy fogalmazott, hogy a színház a politika fölött álló valami, ahol "csak rendezői jobb és bal van".



Nem volt egyszerű az ideiglenes kinevezés másfél éve, hiszen a pandémia "mindent felborított" - tekintett vissza Rudolf Péter, hozzátéve: mégis úgy döntött, hogy újabb pályázatot ír, amelyet hamarosan közzétesz majd.



Az igazgató közölte, hogy a csaknem tíz hónapos szünet után újranyíló Vígszínház évada azokkal a premierekkel indul, amelyeket a járványhelyzet miatt el kellett halasztani vagy csak online lehetett megtartani, ezért most csak az évad első felének bemutatóit jelentik be.

A Vígszínház társulatához csatlakozott, illetve visszatért Kovács Patrícia, Nagy-Kálózy Eszter, Stohl András, Orosz Ákos és Bölkény Balázs, egyetemi hallgatóként pedig Koós Boglárka és Kövesi Zsombor lép fel a teátrum előadásaiban az új évadban.







Szeptember 4-én tartják a Szerelmek városa színpadi ősbemutatóját a Vígszínházban: ezúttal Marcel Carné és Jacques Prévert kultikus filmjét dolgozza fel a teátrum A nagy Gatsby című produkciójának alkotócsapata. A zenés színdarabot Vecsei H. Miklós átiratában, Kovács Adrián zenéjével, ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében láthatják a Vígszínház nézői, a főbb szerepekben Gyöngyösi Zoltánnal, Radnay Csillával, Wunderlich Józseffel, Waskovics Andreával, Hegedűs D. Gézával és Csapó Attilával.



A Pesti Színházban szeptember 18-án élő közönség előtt is bemutatják Michal Docekal rendezésében A kő című előadást, melyben Antóci Dorotya, Hegyi Barbara, Majsai-Nyilas Tünde, Szilágyi Csenge, Telekes Péter és Nagy-Kálózy Eszter játszik majd.



Nyáron a Margitszigeten debütált Béres Attila rendezésében a Kabaré, amely október 9-től a Vígszínházban is színre kerül. Sally Bowlest kettős szereposztásban Szilágyi Csenge és Dobó Enikő alakítja, mellette Brasch Bence, Igó Éva, Kern András és Seress Zoltán lesz látható.



Újabb Yasmina Reza-darab, a Bella Figura kerül a repertoárba október 22-én a Pesti Színházban. Török Ferenc rendezésében Kovács Patrícia és Stohl András mellett Halász Judit, Wunderlich József és Radnay Csilla lép színpadra.



December 4-én kerül a műsorra a Party című vígjáték, amelyet Paczolay Béla rendez. Sally Potter A vendégek című filmjéből maga készített színpadi művet, melyben Brasch Bence, Hegyi Barbara, Igó Éva, Kovács Patrícia, Lukács Sándor, Szilágyi Csenge és Telekes Péter látható a Pesti Színház színpadán.



Az év utolsó premierjét a Vígszínházban tartják december 11-én. Csehov Sirályát a grúz Vaszo Abasidze rendezi, a főbb szerepekben Waskovics Andreával, Nagy-Kálózy Eszterrel, ifj. Vidnyánszky Attilával és Stohl Andrással.