Kultúra

Boris Karloff legendás horrorsztárról készült dokumentumfilm debütál szeptemberben

A néhai horrorsztár Boris Karloff életét és színészi pályafutását mutatja be a Boris Karloff: The Man Behind The Monster című dokumentumfilm, ami szeptemberben debütál az amerikai mozikban.



A részben indiai származású hollywoodi filmsztár Angliában született, eredeti neve William Henry Platt volt, később vette fel a Boris Karloff művésznevet. A dokumentumfilmben mások mellett Guillermo del Toro, John Landis, Joe Dante, Peter Bogdanovich, Christopher Plummer és Ron Perlman idézi fel, hogy a színész milyen hatással volt filmes pályájukra - számolt be róla a slashfilm.com filmes portál.



Karloffra (1887-1969) a közönség leginkább Frankenstein szörnyetegének megszemélyesítőjeként emlékezik. A színész 1931-ben alakította híres szerepét, majd a Frankenstein menyasszonyában (1935) és a Frankenstein fiában (1939) is eljátszotta a szörnyet. A harmincas évek A múmiájában pedig ő volt Imhotep. Hatvanéves pályafutása alatt 1918-tól haláláig folyamatosan szerepelt a filmvásznon és a televízióban, munkásságát két csillaggal is elismerték a hollywoodi Hírességek sétányán. 1968-ban Grammy-díjat kapott Dr. Seuss Grincsének lemezfelvételéért.



A Karloffról szóló dokumentumfilmet Thomas Hamilton rendezte, producere pedig az a Ron MacCloskey volt, aki 2006-ban már jegyzett egy Karloffról szóló dokumentumfilmet Karloff és én címmel. Az új produkció, amely a Shout! stúdió gyártásában készült, nagyobb betekintést nyújt a színész életébe és a horror műfajára gyakorolt hatására. A filmben a néhai sztár lánya, Sara Karloff is megszólal.



Az új dokumentumfilm nemcsak a hollywoodi horrorzsáner ikonjaként tekint vissza rá, hanem a színész magánéletét és művészi hagyatékát is bemutatja. Az új dokumentumfilm 2021. szeptember 17-én érkezik az észak-amerikai mozikba.