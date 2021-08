Filmajánló

Scarlett Johansson is játszik Wes Anderson új mozijában

Scarlett Johansson is csatlakozott a válogatott színészgárdához, amely szerepet kapott Wes Anderson új filmjében - írja a The Hollywood Reporter.



A Fekete özvegy sztárja Spanyolországban kezdett forgatni Wes Andersonnal. A színésznő korábban is dolgozott a rendezővel, a Kutyák szigete című filmjében adta az egyik animációs szereplő, Nutmeg hangját.



Anderson új produkciójában, amelynek ő írta a forgatókönyvét is, mások mellett Adrien Brody, Bill Murray, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, valamint Margot Robbie és Tom Hanks is kamera elé áll.



A forgatókönyvről egyelőre semmit sem lehet tudni, és az sem derült ki, hogy Johannson milyen szerepet kapott.



Az eddig már hétszer - köztük A Grand Budapest Hotelért - Oscar-díjra jelölt rendező új filmjének forgatása szeptemberben fejeződik be, októberben pedig A francia kiadás című legutóbbi filmjét kezdi forgalmazni a Searchlight.



Scarlett Johannsont 2020-ban a Házassági történet és a Jojo Nyuszi című filmért is Oscar-díjra jelölték.