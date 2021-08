Kultúra

Életműdíjat kap Johnny Depp a San Sebastián-i filmfesztiválon

Johnny Depp amerikai filmsztár életműdíjat kap a San Sebastián-i filmfesztiválon mint "a kortárs filmművészet egyik legtehetségesebb színésze" - idézte a The Guardian a rendezvény honlapján olvasható közleményt hétfőn.



A Donostia-díjat szeptember 22-én adják át az 58 éves filmcsillagnak - jelentette be a baszk üdülőváros fesztiválja. Az elismeréssel korábban többek között Viggo Mortensent, Penélope Cruzt és Judi Denchet tüntették ki.



A fesztivál nem tett említést a Depp karrierjét a közelmúltban beárnyékoló botrányról: a színész veszített a rágalmazási perben, amelyet a brit The Sun újság ellen indított. A lap azt állította, hogy Depp több alkalommal bántalmazta korábbi feleségét, Amber Heardöt házasságuk alatt.



Depp legújabb filmjét, a Japánban játszódó Minamatát még várja az amerikai bemutatóját. Andrew Levitas rendező szerint az MGM filmstúdió "el akarja temetni" az alkotást.



Deppet korábban megkérték, hogy mondjon le Gellert Grindelwald eljátszásáról a Harry Potter-világban játszódó Legendás állatok és megfigyelésük harmadik részében. A szerepet Mads Mikkelsen dán színészre bízták.



A 69. San Sebastián-i filmfesztivált szeptember 17-15. között rendezik meg.