Kultúra

900 millió dolláros megállapodást írtak alá a South Park alkotói

A South Park című szatirikus rajzfilmsorozat alkotói 900 millió dolláros (269 milliárd forint) megállapodást írtak alá az amerikai ViacomCBS médiaóriással újabb évadok és filmek készítéséről.



A 2027 végéig szóló szerződés értelmében Trey Parker és Matt Stone újabb hat évadot készít a sikersorozatból a Comedy Central, és 14 előzményfilmet a Paramount Plus streamingszolgáltatás számára - számolt be a BBC hírportálja.



Az első projekt egy South Park-film lesz, amely várhatóan még idén megjelenik.



Az 1997-ben debütáló South Park a címadó képzeletbeli coloradói város négy rosszcsontja - Stan, Kyle, Kenny és Cartman - szemével, szatirikus és szürreális módon mutatja be a világot.



Az alkotók eddig több mint 300 epizódot készítettek és 1999-ben egy mozifilm is született.