Kultúra

Két Oscar-díjas filmet is vetítenek az Artmozik éjszakáján Budapesten

A két Oscar-díjas, Még egy kört mindenkinek és A nomádok földjén című filmek mellett több alkotást is először láthat a közönség az Artmozik éjszakáján, amelyet péntek késő délutántól másnap hajnalig tartanak öt fővárosi moziban. 2021.07.29 23:30 MTI

Idén is a Művész, a Puskin, a Toldi, a Tabán és a Kino Cafe mozikban egyetlen karszalag megvásárlása mellett lehet részt venni az eseményen - tájékoztatta a Budapest Film Zrt. csütörtökön az MTI-t.



Az idei műsorban két Oscar-díjas film is szerepel. Thomas Vinterberg Még egy kört mindenkinek című dán-svéd koprodukcióban készült drámájában négy jóbarát, akik gimnáziumi tanárok, letesztelnek egy elméletet, hogy vajon a csekély alkoholszint fenntartása a vérben, vagyis a folyamatos, enyhe spicces állapot jobbá teszi-e az életüket. A film főszerepét Mads Mikkelsen cannes-i és Európai Filmdíjas színész alakítja. A Még egy kört mindenkinek a Corvin moziban szinkronnal, a Művész, Puskin, Toldi és Tabán moziban feliratosan lesz látható.



Chloé Zhao A nomádok földjén című Oscar-díjas alkotásában a 60 éves Fern, miután a gazdasági összeomlás következtében mindenét elvesztette, útnak indul az amerikai nyugaton, hogy modern nomádként éljen. A főszereplőt, Frances McDormandot is Oscar-díjjal jutalmazták a filmben nyújtott alakításáért.



Premier előtt lesz látható Krasznahorkai Balázs Hasadék című apa-fiú filmdrámája, amely magashegyi tájakon játszódik és a balladák hangulatát idézi meg. Először mutatják be a Soha többé nem fog havazni című lengyel vígjátékot, amelyből megismerhetünk egy különleges erejű gyógyítót. Andrej Koncsalovszkij orosz alkotó legutóbbi rendezése, a Kedves elvtársak pedig a Szovjetunióban játszódik 1962-ben, főszereplője Ljudmila, párttitkár és elkötelezett kommunista, akinek a lánya a hatalom kegyetlensége miatt kialakuló vérfürdő során eltűnik. Az önmagával meghasonlott nő a lezárt városban egyre kétségbeesettebben keresi a lányát. A film Velencei Filmfesztiválon a zsűri különdíját nyerte.



Egy rendhagyó filmbúcsúztatót is kínálnak a nézőknek: a mozivásznon ritkán látható Életrevalók című francia vígjátékot is műsorra tűzik a Kino Cafe-ban.



Mind ezek mellett az Űrpiknik című magyar sci-fi, és az Egy évem Salingerrel című kanadai-ír filmdráma is szerepel a programban.