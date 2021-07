Kultúra

Óbudai Kultéj a Kassák Múzeumban szombaton

A harmadik kerületi kulturális helyszínek összefogásának köszönhetően július utolsó napján kora délutántól késő éjszakába nyúló élménydús programsorozat várja az érdeklődőket a Kassák Múzeumban.

Az idén második alkalommal megszervezett kulturális maraton, az Óbudai Kultéj interaktív tárlatvezetéseket, műhely- és raktárlátogatásokat, városi sétákat, hagyományőrző bemutatókat tartogat azok számára, akik szívesen elmerülnének a sokszínű óbudai forgatagban. A múzeum július 31-én kivételesen éjfélig tart nyitva a Kassák Múzeumban - közölték a szervezők az MTI-vel.



A programok sorában 17 órától Bevett hardver, avantgárd szoftver: Kassák Lajos folyóiratai 1915 és 1927 között címmel Kassák Lajos avantgárd lapjaira épülő kiállítás tekinthető meg.



18 órától Költészet és performansz - A kelet-európai perspektíva címmel tekinthető meg időszaki tárlat. A 2017-ben indult nemzetközi kiállítássorozat a tekintélyelvű rendszerekkel szembeni felforgató művészi magatartások egyik karakteres vonulatát mutatja be. Történeti perspektívából vizsgálja e műveket, ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a költészet és a performansz viszonylatában rejlő szubverzív erő időről időre újra jelentőséget kap a társadalmi-politikai válságokkal küzdő országokban, különösen itt, a régióban. A Kassák Múzeumban bemutatott anyag a régió országaiból mutat be egyedi, de egymáshoz is kapcsolódó műveiket: fotókat, szöveges partitúrákat, interaktív objekteket, hang- és videófelvételeket, filmeket és performansz dokumentációkat. Kürti Emese művészettörténész kurátori tárlatvezetést tart.



19 órától Déri Ákos élő rádióadása hallható a Zichy-kastély udvarán. A budapesti Lahmacun rádió Jambikus nesz című műsora élőben jelentkezik a Kassák Múzeumból. A programban a múzeum Költészet és performansz - A kelet-európai perspektíva című kiállításának margójára Ladik Katalin költő és performanszművész állatverseit "burjánzó zörejek itatják át a más létformák közötti kötelék jegyében".



A látogatók az első helyszínen egységesen 1500 forintért váltott jeggyel minden Óbudai Kultéj eseményen részt vehetnek. A programok a 14 éven aluliaknak ingyenesek, az óbudai kedvezmény erre a rendezvényre nem érvényes. A programokon való részvétel a hatályos járványügyi szabályozások szerint lehetséges.