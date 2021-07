Kultúra

Újra Magyarországra került Gustave Courbet Fürdőzők az erdőben című festménye

Hetvenöt év után újra Magyarországra került az egykori Hatvany-gyűjtemény jeles darabja, Gustave Courbet Fürdőzők az erdőben című festménye, amelyet a tervek szerint novemberben mutatnak be a Szépművészeti Múzeumban - közölte az intézmény pénteken az MTI-vel.



Az értékes alkotást májusban vette meg egy magyar magángyűjtő a Sotheby's aukcióján, az alkotás a napokban érkezett haza, jelenleg a Szépművészeti Múzeumban van restaurátori vizsgálaton - olvasható a közleményben.



Mint írják, az 1862-ben festett, 41-szer 33 centiméteres vászonkép két félmeztelen nőt ábrázol, akik fürdőt vesznek az erdő mélyén. Courbet szívesen hódolt az akt műfajának. A festmény majdnem tíz évvel a polgárpukkasztó Fürdőzők című kép után készült, melynek idealizálatlan női alakjai hatalmas botrányt kavartak az 1853-as Párizsi Szalonon - közölte a múzeum.



Noha a festő ebben az esetben is ragaszkodott realista elveihez, a természethűséget érzékiséggel vegyítette. A hölgyek önfeledten mártóznak a vízben, csaknem kacéran tekintenek a néző irányába. Alakjuk kontrasztot képez az erdő erőteljes zöld tónusaival, a vizuális ellentétet Courbet technikája is felerősíti. Míg a figurákat hagyományos módon ecsettel ábrázolta, a sokkal nyersebbnek ható tájat festőkéssel formálta meg.



Courbet festményét báró Hatvany Ferenc 1908 májusában vásárolta meg Párizsban, a Chéramy-gyűjtemény Georges Petit által rendezett árverését követően. A realizmus vezéralakja által festett kép ekkor szerepelt utoljára a műkereskedelemben. A II. világháború végén a Courbet-festményt az európai rangú Hatvany-gyűjtemény több száz darabjával együtt banki letétben helyezték el, amelyet a Vörös Hadsereg katonái kifosztottak és ezt a képet is elhurcolták. A festmény sorsa innentől ismeretlen, de a Sotheby's májusi árverésére - az aukciós ház közlése szerint - báró Hatvany Ferenc örökösei és a képet aukcióra bocsátó tulajdonos közötti restitúciós megállapodás alapján került a műtárgy.



Courbet képét 320 000 dolláros (mintegy 96 millió forintos) leütési áron vásárolta meg a névtelenséget kérő új tulajdonos - az összegzésben.