Gyász

Meghalt Lugosi Lugo László fotográfus

Hatvannyolc éves korában elhunyt Lugosi Lugo László fotográfus vasárnap - közölte a család hétfőn az MTI-vel.



Lugosi Lugo László fényképész, művészeti-fotográfiai szakíró, filmkészítő 1953-ban született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1977-ben végzett angol-magyar, valamint filmesztétika szakon, 1975-1980 között a Balázs Béla Stúdió tagja volt. Műveit 1978-tól állította ki, mesterei Kardos Sándor és Haris László voltak.



Az 1970-es években foglalkozott filmmel, fotóval és írással is, az 1980-as évek közepétől professzionális fotográfus lett az építészeti és műtárgyfényképezés területén. Első egyéni tárlatát 1978-ban rendezték Szekvenciák címmel a budapesti Fiatal Művészek Klubjában.



Építészeti felvételei többek között a VAM Design, a Fővárosi Szoborpark (Budapest) és az ABLivingDesign (Stockholm) megbízásából készültek, építészeti fotói egyebek mellett az Átrium, a Magyar Építőművészet és az Art and Design (London) című szaklapban jelentek meg.



Műtárgyfotósként elsősorban a Balkon, a Műcsarnok, a Budapest Galéria számára, a Corvina és más művészeti könyvkiadók megbízásából tevékenykedett, lefotózta Altorjai Sándor, Erdély Miklós, Gedő Ilka, El Kazovszkij, Veszelszky Béla és sok más képzőművész életművének javát - olvasható az artportal.hu oldalon.



Számos beállított portréfelvételt készített kortársairól, művészekről, írókról, a Magyar Iparművészeti Főiskolán, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, Pécsett és Egerben pedig egyetemi és főiskolai előadásokat, workshopokat is tartott.