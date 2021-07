Kultúra

Antonio Banderas is szerepelni fog az új Indiana Jones-filmben

A Zorro álarca című klasszikussal híressé vált Banderast a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjra jelölték a 2019-es Fájdalom és dicsőség című drámában nyújtott alakításáért. 2021.07.17 00:30 MTI

Antonio Banderas is csatlakozott a népszerű Indiana Jones-sorozat ötödik részének szereplőgárdájához - értesült a The Variety filmes portál.



Az Oscar-díjra jelölt spanyol színésznek Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson és Thomas Kretschmann lesz a partnere a tervek szerint 2022 júliusában debütáló moziban.



A forgatási munkálatok júniusban kezdődtek meg a Londonhoz közeli Pinewood Studios-ban.



A kalandfilmet James Mangold (Az aszfalt királyai, Logan - Farkas) rendezi, a forgatókönyv írásában Jez és John-Henry Butterworth voltak a társai.



A sorozat első négy részét jegyző Steven Spielberg is részt vesz a projektben, amelynek munkálatait producerként is segíti.



A 89 éves John Williams, aki Az elveszett frigyláda fosztogatóinak a zenéjét is szerezte, szintén közreműködik az ötödik részben.



A nagyközönség legutóbb a Sokkal több mint testőr 2. című akcióvígjátékban láthatta Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson és Salma Hayek oldalán.



Harrison Ford először Az elvesztett frigyláda fosztogatói című 1981-es filmben alakította a puha kalapot viselő kalandor régész szerepét. A három további filmet 1984-ben, 1989-ben és 2008-ban mutatták be.