Elárverezik Napóleon 1807-es hadjáratán viselt, fekete filc kétsarkú kalapját

A 19. század elején az ilyen kalapokat a sarkokkal előre, illetve hátrafele viselték, ám Napóleon, hogy felhívja magára a figyelmet, elfordítva hordta a fejfedőt.

Napóleonnak egy feltehetően az 1807-es hadjáraton viselt, fekete filcből készült kétsarkú kalapjára lehet licitálni a Sotheby's párizsi árverésén, amelyet a francia császár halálának kétszázadik évfordulója alkalmából rendeznek.



A 19. század elején az ilyen kalapokat a sarkokkal előre, illetve hátrafele viselték, ám Napóleon, hogy felhívja magára a figyelmet, elfordítva hordta a fejfedőt.



Uralkodása ideje alatt a császár nagyjából 120 kalapot hordott. A fejfedőket általában a Poupart & Cie cég biztosította számára, darabonként mintegy 60 frankos áron. Mára nagyjából 20 kalapja maradt fenn, amelyek többségét múzeumokban őrzik.



A Sotheby's aukciósház csütörtökön jelentette be, hogy Napóleon halálának kétszázadik évfordulójára emlékezve szerveznek árverést. Az aukció egyik fénypontjának szánják a híres kalap eladását. A szakértők szerint Napóleon ezt a kalapot viselte, amikor I. Sándor orosz cárral aláírta a tilsiti békeszerződést.



A kalapot 1814-ben az arisztokrata politikus, Napóleon nagy rajongója, Michael Shaw-Stewart vásárolta meg, és skóciai családi birtokára, Ardogwanba vitte, ahol generációról-generációra szállt.



A kalap a szeptember 15. és 22. között zajló aukción az előzetes becslés szerint 400-600 ezer euróért (144-216 millió forintért) kelhet el. Az árverésen mintegy száz tétel találhat gazdára, a képektől a szobrokon és ezüstneműkön át az ékszerekig és porcelánokig - számolt be róla a The Guardian brit napilap honlapja.