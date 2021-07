Kultúra

Lefújták a Nicolas Cage főszereplésével tervezett Tigriskirály-sorozatot

A nyolcrészesre tervezett széria a Netflix nagy sikerű dokumentumfilm-sorozatára és a Texas Monthly című amerikai magazin egy 2019-es cikkére épült volna. 2021.07.15

Lefújta az Amazon a Joe Exoticról, a Tigriskirály néven ismertté vált egykori amerikai magánállatkert-tulajdonosról szóló játékfilmsorozatot, amelynek Nicolas Cage lett volna a főszereplője - számolt be róla a The Hollywood Reporter című filmes portál.



A nyolcrészesre tervezett széria a Netflix nagy sikerű dokumentumfilm-sorozatára és a Texas Monthly című amerikai magazin egy 2019-es cikkére épült volna.



Az Oscar-díjas Cage a Variety című filmes portálnak nyilatkozva elmondta, hogy az Amazont már nem érdekli a 2020 májusában beharangozott projekt, a Tigriskirály "nem releváns többé".



A Tigrisvilág (Tiger King) című dokumentumfilm-sorozatot tavaly márciusban mutatta be a Netflix streamingszolgáltató. Az oklahomai magánállatpark különös igazgatóját, Joe Exoticot - eredeti nevén Joe Schreibvogelt - bemutató széria rövid időn belül nagy népszerűségre tett szert. A férfi jelenleg börtönbüntetését tölti gyilkosság és az állatvédelmi törvények megsértése miatt.



A sorozatot tíz nap alatt 34 millió alkalommal nézték meg a Netflix előfizetői.



Nicolas Cage az 1990-es évek legnagyobb sztárjainak egyike. Oscar-díját 1996-ban a Las Vegas, végállomás című film főszerepéért kapta.