Kultúra

Szeptemberben kerül a magyar mozikba Grosan Cristina első nagyjátékfilmje

Szeptemberben kerül a magyar mozikba Grosan Cristina erdélyi filmrendező A legjobb dolgokon bőgni kell című első nagyjátékfilmje.



A Legjobb dolgokon bőgni kell című film története szerint Maja (Rainer-Micsinyei Nóra) azt érzi, hogy lassan végre ott tart, ahol harmincévesen illene: állandó állása van és végre kiköltöznek az albérletből barátjával (Bányai Kelemen Barna)- olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



Egy este egy rég nem látott rokon váratlanul meghal. Maja, miután anyja (Hernádi Judit) lerázza, kénytelen egyedül intézkedni. Az éjszaka folyamán kezd szembesülni a mélyen eltemetett problémáival - olvasható a film leírásában.



Ez a film a mostani harmincasoknak és a szüleiknek szól. A kapunyitási pánik egy valós állapot, a megfelelési kényszer és az összehasonlítás mások sikereivel nagy terhet raknak az ember vállára - idézi a tájékoztató Grosan Cristina rendezőt.



Azt éreztem, hogy nincs olyan magyar film, ami arról a problémáról vagy életérzésről szólna, amiben én is benne voltam és még sokan körülöttem - idézi a tájékoztató Rainer-Micsinyei Nóra színészt.



A színész szerint ennek a kitolódott gyerekkornak, bizonytalan felnőttkornak rengeteg humoros pillanata is van, amit meg akartak mutatni.



Grosan Cristinának A legjobb dolgokon bőgni kell az első nagyjátékfilmje, amit közösen írt a film főszerepét is alakító Rainer-Micsinyei Nórával. A film Laokoon Filmgroup gyártásában, a Nemzeti Filmintézet (NFI) fő támogatásával készült, producere Stalter Judit.