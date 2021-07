Kultúra

Cannes - Sean Penn feledtetni tudta öt évvel ezelőtti bukását

Sean Penn rendezőnként feledtetni tudta új filmjével az öt évvel ezelőtt elszenvedett bukását a cannes-i fesztiválon: az Arany Pálmáért versenyző Flag day című melodrámát - amelyben az amerikai sztár gyerekeivel, Dylan Penn-nel és Hopper Jack Penn-nel együtt is játszik - hosszú tapssal jutalmazta a díszbemutató közönsége.



A 60 éves amerikai színész-rendező fel is vonult a vörös szőnyegen szombat este, amit sokan bátorságként értékeltek az előző rendezése, Az utolsó próba hatalmas kudarca után, amelyet 2016-ban a sajtóvetítésen egyszerűen kinevettek az újságírók.



A Flag day egyik különlegessége, hogy Sean Penn ezúttal először alakítja a főszerepet egy saját rendezésű filmjében.



"Bíztunk a forgatókönyvben, mert egy olyan történetet mesél el, amely bennünket meglepett, és reméljük, a közönséget is meg fogja lepni" - mondta a bemutató előtt az amerikai sztár.



A melankolikus hangvételű film egy igaz történet, Jennifer Vogel amerikai újságírónő visszaemlékezései alapján készült, amelyben a Sean Penn által alakított, gyerekeivel foglalkozni képtelen, kisstílű csalásokból és pénzhamisításból élő apjával való viszonyát dolgozta fel.



John Vogel június 14-én, az úgynevezett zászlónapon született, amikor az Egyesült Államokban arról emlékeznek meg, hogy az USA jóváhagyta első nemzeti zászlójának tervét 1777-ben. A dátum jelképes a szeretni való, de időnként szánalmas férfi számára, aki egy ideig próbálja egy sikeres élet látszatát kelteni a családja előtt, miközben múltja elkerülhetetlenül utoléri, hitelezői még a gyerekei előtt is megfenyegetik. Adóságokkal a háta mögött, a férfi végül elhagyja a családját, s az alkoholba menekülő felségére hagyja a két gyereket, akik számára a hazudozó és önző apjuk idealizált és szimpatikus hős marad, miután a férfi mindvégig hisz abban, hogy egy nap majd számára is beindul az üzlet.

Lánya, Jennifer, akit Dylan Penn alakít, az 1970-80-as évek vidéki Amerikájában egyszerre próbál meg a reménytelen és marginális családja ellenében normális életet kialakítani, egyetemre járni, miközben az apjával és az alkoholista anyjával is rendezni igyekszik a viszonyát. A 30 éves színésznőnek - akinek anyja Robin Wright színésznő - ez az első nagyobb szerepe, s az első kritikák szerint sikerül megmutatnia, hogy az eleinte céltalan, a határait kereső és kábítószerbe menekülő fiatal lány hogyan találja meg lassan önmagát, és válik ígéretes oknyomozó újságíróvá.



Az első kritikák Sean Penn játékát is dicsérik, aki ugyanolyan hitelesen alakítja a 30 évesen még reményekkel teli apát, mint a börtönviselt öreg szélhámost.



Az amerikai színész-rendező visszatérő vendége a cannes-i fesztiválnak: 1997-ben a legjobb férfi alakítás díjával térhetett haza Cannes-ból a Nick Cassavetes által rendezett Életem szerelme című filmben nyújtott játékáért, 2008-ban pedig a zsűri elnöke volt. Az amerikai színész a 2007-ben forgatott Út a vadonba című filmje óta rendszeresen rendez is, a Flag day a hatodik filmje, s a harmadik, amely a hivatalos programba kapott meghívást, ahol a fődíjért, az Arany Pálmáért versenyezhet.



Az amerikai film bemutatója előtt vonult fel a vörös szőnyegen a filmművészet egy másik nagy legendája, Catherine Deneuve, aki másfél évvel ezelőtti érkatasztrófája óta először jelent meg a nyilvánosság előtt.



A 77 éves francia színésznő Emmanuelle Bercot színésznő-rendező De son vivant című filmjének forgatásán lett rosszul, és rövid kórházi ápolás után teljesen felépült, be is fejezte a film forgatását, amelynek versenyen kívüli bemutatójára érkezett a fesztiválra. Ebben egy haldokló fiát (Benoit Magimel) ápoló anyát alakít.



Az alkotás díszbemutatójára egyébként a francia mozi legnagyobb hírességei is eljöttek a fesztiválra, s a szemle keddi kezdete óta szombat este volt az első igazi sztárparádé a vörös szőnyegen: egymás után vonult fel Isabelle Adjani, Marion Cotillard, Vanessa Paradis és Carla Bruni is.