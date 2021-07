Gyász

Elhunyt Urbán Andrea

Urbán Andrea a Nemzeti Színiakadémián végzett, majd 1991-94 között a Nemzeti Színház, 1994-95 között a Budapest Független Színpad, 1995-96 között a Budapesti Kamaraszínház, és 1996-tól a Soproni Petőfi Színház színművésze volt. Ezek mellett játszott még az Újreneszánsz Színházban, a Budaörsi Játékszínben és az IBS Színpadon is. Sokáig előszeretettel osztottak rá naivaszerepeket (A salemi boszorkányok / Abigel, Hippolyt, a lakáj / Terka, Sok hűhó semmiért / Heró), ezért is örült, amikor a rendezők elkezdtek sokrétűbb, összetettebb karaktereket látni benne. Egyik legkedvesebb szerepe a Karamazov testvérek manipulátor prostituáltja, Grúsa volt, akinek kétszer is a bőrébe bújhatott, először a soproni teátrumban, majd a Szkéné színpadán, Kárpáti Levente Társulatával.



Színházi szerepei mellett szerepelt a Szomszédok című teleregényben. Rendszeresen szinkronizált, hangja számos külföldi filmből és olyan sorozatokból lehet ismerős, mint például a Las Vegas, amelyben férjével, Bozsó Péterrel együtt szerepeltek, de az ő hangján szólalt meg a Beverly Hillsben Donna, a Will és Grace-ben Grace, a Deadwoodban a könnyűvérű Trixie, a Downton Abbey-ben a komorna Anna Smith (később Bates) is - írta a deszkavizio.hu.