Cannes - Matt Damon is visszatért a fesztiválra

Egy nyomozás részletei című film rendezőjének, az amerikai Tom McCarthynak a dél-franciaországi Marseille-ben forgatott filmjét versenyen kívül mutatták be csütörtök este a szemlén.



Matt Damon - aki a díszbemutató előtt, a fesztiválpalota vörös szőnyeggel borított lépcsője előtt hosszú percekig osztogatott autogramot, és szelfizett a rajongókkal - egy családját elhanyagoló, hallgatag férfit alakít a krimiben, aki Oklahomából utazik a tengerparti francia városba azért, hogy gyilkosságért bebörtönzött lányát láthassa. A film női főszerepét a francia Camille Cottin alakítja.



Mindkét színészt hosszú tapssal jutalmazta a közönség a bemutató végén.



Az amerikai közönségfilmet megelőzően egy csádi alkotást is láthatott a fesztiválközönség, amelyet szintén ovációval fogadtak a nézők.



Az afrikai filmgyártás általában kevés alkotással szerepel a cannes-i programban, és az idén meghívott négy afrikai filmből csak kettő, a csádi mellett egy marokkói versenyezhet az Arany Pálmáért.



Mahamat-Saleh Harounnak - aki 2010-ben elnyerte a zsűri díját Sikoltó ember című drámájával - Lingui, a szent kötelékek című filmje Csád fővárosa, N'djamena egyik szegénynegyedében játszódik, és a nők közötti szolidaritásról szól, amely elengedhetetlen a túléléshez a férfiak által irányított ultrakonzervatív társadalomban.



A film főhőse a lányát egyedül nevelő Amina. A 15 éves lány, akit a szomszédjuk megerőszakol, teherbe esik, emiatt az iskolából kicsapják, a gyereket viszont nem akarja megtartani, pedig a terhesség-megszakítást a muzulmán vallás és a törvények is tiltják Csádban. A történet az egymást támogató anya és lánya, két határozott és erős egyéniségű nő küzdelme az abortuszért egy ellenséges közegben, ahol a hatóságok és a vallás is tönkreteszi az önálló nők életét.



A rendező Cannes-ban elmondta: nem egyszerűen az abortusz kérdéséről, hanem a csádi nők mindennapjairól akart filmet készíteni, mert azáltal minden probléma elmesélhető. A két nő sikeres emancipációtörténetében végig érezhető, hogy a rendező a nők mellett áll, és szeretettel filmezi őket.



"Megpróbáljuk a magunk módján előrébb vinni a dolgokat. Tisztában vagyok azzal, hogy a Száhel-övezet egy olyan hely, ahonnan tudok pozitív képeket is felmutatni, miközben ott az élet egy folyamatos rémálom" - hangsúlyozta a rendező, aki 2017 és 2018 között hazája kulturális minisztere volt. "Férfiként magam is a patriarchátus része vagyok, de gondolkodó emberként sikerülhet megszabadulni mindattól, amit megörököltünk. Hinni kell abban, hogy a férfiak meg tudnak változni" - tette hozzá.