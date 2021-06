Gyász

5 éve halt meg Bud Spencer, mégis máig velünk él a legenda

Bud Spencer olasz színész, akit mi, magyarok leginkább a Piedone-filmekből, spagetti-westernekből és a Terence Hillel közös mozijaiból ismerünk, és akinek számtalan alkalommal keltették már halálhírét, valóban eltávozott közülünk 2016. június 27-én.

Kevesen tudják, hogy a művész eredeti neve Carlo Pedersoli, akinek kiskorától folyamatosan jó tanulmányi eredményei voltak. Mikor 1950-ben Braziliából hazatért, folytatta az egyetemet a jogi karon, illetve a sportolást, hiszen 1949-ben mellúszásban olasz bajnoki címet nyert, míg 1950-ben a 100 méteres gyorsúszás bajnoka lett, egy perc alatti idővel. Még ebben az évben az olasz vízilabda-válogatottal Európa-bajnoki címet nyert. Miután aláírta első hollywoodi szerződését, visszavonult az aktív sportolástól, utolsó vízilabda-mérkőzését a Kárpáti György és Gyarmati Dezső fémjelezte magyar válogatott ellen vívta.



Barátnőjével, Maria Amatóval 1960-ban kötöttek házasságot. Ebben az időben dalokat szerzett, szöveget írt, kisebb reklámfilmekben szerepelt, árult autót és festéket is. Három gyermekük született: Giuseppe (1961), Christine (1962) és Diamante (1972). Bár már korábban is szerepelt filmekben - első (szöveg nélküli) szerepe Neró császár (Peter Ustinov) testőre volt Mervyn LeRoy Quo Vadis-ában 1951-ben -, csak első tengeren túli szerződése (az Isten megbocsát, én nem) bírta rá, hogy felhagyjon sportolói pályafutásával és költözzön át Amerikába, 1967-ben. Ennek a filmnek a forgatásán növesztette meg szakállát és alkotta meg, majd vette fel a Bud Spencer művésznevet, melyet még abban az évben jogilag is erre változtatott, mivel eredeti neve sportolói pályafutásához kötődött.



Neve kedvenc színészére (Spencer Tracy) és kedvenc sörére (Budweiser) utal. Itt ismerkedett meg Terence Hill-lel is. 1967-től 1985-ig nem kevesebb, mint 17 (!) filmben szerepeltek együtt, mely számára is meghozta a sikert és az elismerést, valamint legendává emelte duójukat. 1985-ben aztán mindketten külön utakra tértek: Spencer megalapította saját légitársaságát a Mistral Airt, melyet később eladott, hogy megvehessen egy gyermekruhákat gyártó textilüzemet, illetve beindíthassa saját étteremláncát Bud Food néven. Közel 10 év múltán, 1994-ben ismét összeállt a legendás páros egy utolsó közös film, a Bunyó Karácsonyig leforgatására, ezután útjaik végleg különváltak. Spencer 2005-ben jelöltként indult Lazióban a regionális tanácsnokok választásán a Forza Italia párt színeiben, de alulmaradt vetélytársával szemben.



Ahogy nyilatkozott: "Életem során nem csináltam még oly sok mindent, például lehettem volna balett-táncos, lemezlovas vagy képviselő. Nos, az első kettő kapásból kiesett így maradt a politika!"