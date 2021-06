Kultúra

Agrárminisztérium: népi iparművészeti csoda a halasi csipkevarrás

Kiskunhalason, a Csipkeházban megnyílt a XX. Csipkekiállítás és Találkozó - tájékoztatta az Agrárminisztérium szombaton közleményben az MTI-t.



Áttetsző finomság, világszínvonal, egyediség, hagyománytisztelet, nemzedékek tudását átörökítő kézműves különlegesség - ez jellemzi a halasi csipkét - fogalmaztak.



A megnyitóünnepségen Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a csipkevarrók mesterségbeli tudását méltatva úgy fogalmazott, hogy a csipke jelenkori készítői elődeik évszázados munkáját nem hagyják kárba veszni, a mesterséget méltó módon űzik ma is. A halasi csipke készítése lenyűgöző folyamat: százszázalékos kézimunkát igényel, amelyet hófehér, leheletfinom cérnával és a szinte láthatatlan tűvel végeznek. Az egyedülálló technika nemzedékről-nemzedékre száll, és e tudással a Csipkeház kiváló népi iparművészei felbecsülhetetlen értéket teremtenek Kiskunhalason.



Így érhették el, hogy 2014-ben a Hungarikumok Gyűjteményébe is beválasztották a halasi csipkét. Méltán került abba a sorba, amelybe a Hungarikum Bizottság néhány nappal ezelőtti döntése alapján immár 79 hungarikumot tartunk számon - fogalmazott az államtitkár. Említést tett arról, hogy legutóbb, különböző kategóriákban felvették a hungarikumok közé a máriapócsi nemzeti kegyhelyet és búcsút, az 1568-as vallásszabadsági törvényt, a karikás ostort, továbbá 11 új elemmel bővült a Magyar Értéktár.



A Hungarikumok Gyűjteményének gondozása az agrártárca értékmentő munkájának fontos része. A magyarság egésze számára jelentős értékek azonosításával hozzájárulhatunk nemzeti identitásunk megerősítéséhez, külhoni testvéreinkkel való egységünk kifejezéséhez, valamint a magyar nemzeti értékek nemzetközi megismertetéséhez. Jó példa erre, hogy a halasi csipke a magyar diplomáciában is fontos, hazánk értékeit bemutató külföldi rendezvényeken és hivatalos diplomáciai ajándéklistákon is szerepel - mondta az államtitkár.

Farkas Sándor a magyar vidék világszínvonalú teljesítményének nevezte a halasi csipkét. Mint mondta, a kormány az értékteremtő és értékőrző vidék sorsát figyelemmel kíséri. Ezért indulhatott el minden idők legnagyobb vidékfejlesztési programja, melynek keretében 2027-ig a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési pillérén keresztül történelmi léptékű forrást, 4265 milliárd forintot fordíthat a kormány a magyar vidék, a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére. Folytatódik a vidéki térségek támogatása, az itt élő emberek életminőségének javítása, a fiatalok számára is vonzó és helyben elérhető munkahelyek, jobb minőségű életkörülmények, infrastruktúra és szolgáltatások megteremtése.



Amikor ellátogatunk egy ilyen világszínvonalú teljesítmény otthonába, mint amilyen a halasi csipke, akkor megérthetjük a fejlesztések fontosságát: ilyenkor láthatjuk, hogy micsoda értékeket támogatunk és erősítünk meg - mondta Farkas Sándor.



Az évről évre megrendezett hagyományos csipkefesztiválon magyarországi és külhoni csipkeműhelyek mutatkoznak be alkotásaikkal. Ebben az évben a programot színesíti a szintén hungarikum herendi porcelán tárlata, valamint a "XXI. századi lakásenteriőr Halasi csipkével" pályázatra beérkezett alkotások kiállítása. A megnyitót színesítette Hrivnák Tünde divattervező halasi csipkével díszített ruhakollekciójának, a "Csipkék királynője, a királynők csipkéje" bemutatója.