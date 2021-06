Programajánló

Atomerőművet is irányíthatnak a gyerekek a MiniPolisz interaktív kiállításán

Az MVM Csoport standjával bővült a budapesti Minipolisz, ahol a gyerekek játszva ismerhetik meg az energetika világának alapjait. 2021.06.24 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Budapest belvárosában lévő interaktív játszóház látogatói az atomerőmű irányítása mellett a megújuló energiáról és a villamosenergia-rendszer működéséről is tanulhatnak.



Csaknem féléves pihenőt követően nyitotta újra kapuit a családok előtt a MiniPolisz interaktív kiállítása. A 3-12 éves korosztály számára kialakított minivárosban a gyermekek a való életet imitáló helyszíneken és szerepkörökben ismerkedhetnek meg a felnőttek világával - olvasható a kiállítás kommunikációjával megbízott ügynökség MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.



Mint írják, az újranyitást követően már nemcsak pénztárosként, rendőrként, vagy rádiós műsorvezetőként, de az ország energetikai rendszerének irányítójaként is kipróbálhatják magukat a gyerekek.



Az MVM Csoport standjánál a gyerekeknek egy kisváros folyamatos energiaellátását kell megoldaniuk, látványos makettek és kapcsolórendszerek segítségével igazítják az energiatermelést az aktuális fogyasztáshoz. A stand kialakításánál fontos szempont volt, hogy a gyermekek minél több ismeretet szerezhessenek az energetika világáról.



Három központi állomáson, egy-egy üvegbura alatt mini makettek jelképezik az energiatermelési lánc legfontosabb elemeit. A folyamatosan termelő atomerőmű mellett egy időjárásfüggő, megújuló energián alapuló erőművet, valamint a villamosenergia-rendszer egyensúlyáért felelős, gyorsan szabályozható kiegyenlítő erőművet irányíthatnak az érdeklődők. A játékosok feladata, hogy biztosítsák a kisváros folyamatosan változó energiaszükségletét. A játék célja, hogy a csapat irányításával a megtermelt energia és a kisváros energiaigénye mindig egyensúlyban legyen.



Az erőművek működése mellett a gyerekek megismerkedhetnek az alternatív energiaforrások jelentőségével, valamint a villamosenergia-rendszer egyensúlyának ellátásbiztonságban betöltött szerepével.



A közleményben Mager Andreát, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert idézik, aki elmondta: a MiniPolisz városa különleges helyszínként segíti a gyerekek fejlődését, hiszen már a legkisebbek is játékosan ismerhetik meg a felnőttek világát, a különböző közszolgáltatásokat, mostantól pedig az energetika világát is.



Mint Kóbor Györgyöt, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatóját idézik, az MVM Csoport számára kiemelt cél, hogy egyszerűen és közérthetően mutassa be a legfiatalabbaknak is az energetika bonyolult világát.