Világsztárok és a hazai kulturális élet legjobbjai várják a nézőket a Müpa új évadában

Világsztárok és a hazai kulturális élet legjobbjai várják a nézőket a Müpa 2021/22-es évadában, amelyre csütörtökön indul a jegyértékesítés.



A Müpa szerdai közleménye szerint az évadban fellép mások mellett Zubin Mehta, Rudolf Buchbinder és az Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Anna Netrebko, Anoushka Shankar, Valerij Gergijev, Avishai Cohen triója, az Ensemble Les Arts Florissants, a Győri Balett, Snétberger Ferenc, Víkingur Ólafsson, valamint az évad művészének választott Baráth Emőke is.



Az elkövetkező hetekben Elina Garanca lett operadíva estje, a cirque danse műfaját megteremtő Recirquel előadásai, a Trumpetissimo trombitagála és a dzsesszlegenda Wynton Marsalis koncertje várja a közönséget, majd az új évadban zenés színpadi produkciók, családi és ifjúsági programok, kamarazenei különlegességek és nagyszínpadi művek követik egymást a világ legkiválóbb szólistáival és zenekaraival.



A 85 éves karmesterikon, Zubin Mehta augusztusban Rudolf Buchbinder és az Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino társaságában tér vissza Budapestre, Andrés Orozco-Estrada és Sarah Connolly a Bécsi Szimfonikusokkal, Valerij Gergijev a Mariinszkij Színház Zenekarával, William Christie a Les Arts Florissants együttessel, Robin Ticciati és Leif Ove Andsnes a Berlini Német Szimfonikus Zenekarral, Thomas Adés a Bécsi Filharmonikusokkal, Christian Thielemann a Drezdai Staatskapellével érkezik a Müpába.



Anna Netrebkóval a címszerepben, Yusif Eyvazov közreműködésével lesz látható a Tosca koncertszerű változata, míg Donizetti remekművének szcenírozott változatában Yolanda Auyanet alakítja Lucrezia Borgia szerepét. Újra üdvözölheti a Müpa közönsége a bolgár szoprán Szonja Joncsevát is, aki Verdi, Puccini és a veristák áriáiból összeállított estjét mutatja be.



Az indiai klasszikus zenét az elektronikával egyedien keverő Anoushka Shankar nagyszabású koncertjén a Brit Filmintézet felkérésére a Shiraz című némafilmhez komponált kísérőmuzsikájára csodálkozhat rá az egzotikumokra fogékony közönség, a 21. század egyik legelismertebb dzsesszalbumát jegyző bőgős Avishai Cohen pedig aktuális triójával, Elchin Shirinov zongoristával és Roni Kaspi dobossal lép színpadra.



Víkingur Ólafsson zongoraművész ezúttal Mozart és kortársai alkotásait adja elő, Gyenyisz Macujev egy Haydn, Schumann, Schubert, Chopin és Liszt műveiből álló, különösen nagy kihívást jelentő és alapos technikai felkészültséget igénylő műsorral lép a hallgatóság elé.



Augusztusban felfrissített arculattal, JazzTime néven, szabadtéri színpaddal várja a közönséget a Müpa hagyományos nyárzáró-évadindító fesztiválja, ősszel pedig megújult formában folytatódik az intézmény és a Budapesti Fesztiválzenekar közös programsorozata. Az Európai Hidak középpontjában idén a szokásostól eltérően nem egy ország, hanem egy sajátos atmoszférájú, emblematikus város, Berlin áll.

A Cziffra György-emlékév részeként lesz látható egyebek mellett a Francia Rádió Filharmonikus Zenekara, amely Eötvös Péter Cziffra Psodia című művének ősbemutatójára készül Lukács Miklóssal és a Cziffra100 programsorozat művészeti vezetőjével, Balázs János zongoraművésszel.



Az évad együttesének rendhagyó módon másodszor is megválasztott Győri Balett a pandémia sújtotta évadban elmaradt előadásaival jelentkezik: a Movements to Stravinsky / Mimi című esten a klasszikus és kortárs stílusok harmóniáját teremti meg, a Bartók Tavaszon bemutatott, GisL című produkció a 19. századi romantikus balett 21. századi feldolgozása Lajkó Félix zenéjével, a Jamie Winchester és Hrutka Róbert dalaira koreografált One Way to Heaven című bemutatóval pedig egy férfi és az életét végigkísérő, meghatározó nőalakok történetét meséli el.



Az előző évekhez képest újdonság, hogy a Müpa a 2021/22-es szezonra nem bérleteket kínál, hanem egyesével értékesíti előadásait. Az évad programjaira több lépcsőben zajlik a jegyértékesítés, először a 2021. december 31-ig megvalósuló eseményekre nyílik meg a jegyvásárlás lehetősége. A Müpa+ hűségprogram tagjainak ismét elővásárlási opciót kínál az intézmény, a nagyközönség számára pedig csütörtökön 10 órától lesznek elérhetők a jegyek az új évad programjaira.