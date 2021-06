Programajánló

Múzeumok éjszakája - Próbaásatás, divattörténet és gramofon is várja a látogatókat Hódmezővásárhelyen

A vendégek próbaásatáson vehetnek részt, megismerkedhetnek az elmúlt száz év viselettörténetével, és megszólal egy gramofon is - tájékoztatta Miklós Péter szakmai tanácsadó az MTI-t.



Szombat délután a családok a Tornyai János Múzeum Szegfű utcai udvarán fémkeresős érmevadászaton, "próbaásatáson" vehetnek részt, de képzőművészeti "észpörgető" és malomjáték is várja a vállalkozó kedvűeket. Ezalatt a múzeum előcsarnokában fél évszázadnyi hallgatást követően újra megszólal az a gramofon, amelyet a közelmúltban ajánlott fel egy vásárhelyi család a közgyűjteménynek, és a szakszerű restaurálás eredményeképpen ismét újszerű, impozáns állapotban tekinthető meg. A manuális lemezjátszón óránként egy-egy korabeli táncslágert indítanak el.



Nagy Gábor fotográfus kiállításán Terendi Viktória vezeti a múlt és jelen határán élő pásztorokról készült felvételek között a látogatókat, majd a múzeum néprajzkutatója a női ruhatár változásáról is előadást tart az est folyamán A rokolyától a biciklisnadrágig címmel.



Nagy érdeklődés övezi a múzeum közösségi oldalán posztolt archív felvételeket, ezért Bernátsky Ferenc, a Tornyai János Múzeum helytörténésze a fotótár érdekességeit tárja az érdeklődők elé vetített képes bemutatóján, de a betérők megismerhetik a múzeumi könyvtár különleges köteteit is.



A közelmúlt hódmezővásárhelyi történelmét feldolgozó Emlékpontban az ötvenes évek terrorját tárják a látogatók elé, az Alföldi Galériában pedig Zoltai Attila festőművész mutatja be az Őszi Tárlat anyagát.