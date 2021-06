Programajánló

Levendula és rózsa napokat rendeznek Szegeden az egyetemi füvészkertben

A számtalan virág mellett családi programokkal, színvonalas koncertekkel, színházi, ismeretterjesztő, egészségmegőrző előadásokkal várják a látogatókat a hétvégén a levendula és rózsa napokon Szegeden az egyetemi füvészkertben - tájékoztatta Németh Anikó igazgató az MTI-t.



Az arborétum gyógynövény- és fűszerkertjében tízféle levendulát csodálhatnak meg a látogatók a fehér virágútól a rózsaszínig, a pannonhalmitól a tihanyi változatig. Kifejezetten arra törekszenek, hogy mindig új, a vendégek számára is jól megkülönböztethető fajtákat mutassanak be.



A kert rózsagyűjteménye is szemet gyönyörködtető, a szivárvány minden színében nyílnak a virágok és számos növekedési formájú rózsabokor figyelhető meg. A futórózsák, akár kétméteres magasságig felnyúló, virágokkal dúsan megrakott bokrai már messziről virítanak és a reneszánsz rózsákhoz híven édes illattal töltik meg a levegőt. A rózsakert belsejében, az egyes ágyásokban a nagyméretű, illatos virágokat hozó tearózsa hibridek, a miniatűr rózsák, valamint számos, a hajtás végen több virágot bontó (polyantha) rózsafajta is fotózásra csábít.



A rózsakerti gyűjtemény különlegessége a történelmi rózsák bemutatója, amely a rózsakert mögött folytatódik, és benne két tucat nagy múltú rózsafajta ismerhető meg, ezeket még 1867 előtt nemesítették. Ebben az esztendőben vált ismertté a Jean-Baptiste André Guillot által nemesített első, La France nevet kapó teahibrid, majd jelentek meg újabb és újabb fajtákat.



A füvészkert és az egyetem kulturális irodája által immár nyolcadik alkalommal megszervezett fesztivál résztvevői a fűszerkerti szépségeket csak megcsodálhatják, a növényárudákból azonban haza is vihetik a levendulatöveket, valamint más egzotikus és évelő növényeket.



A hétvégén fellépnek többek között: a Szegedi Nemzeti Színház művészei, a Smyrna Zenekar, Tandi Flora énekesnő, a Terebes zenekar, a Kalungu ütőegyüttes, a Jazzarosa zenekar, a Szeged Táncegyüttes, a Gül Baba trió, valamint a Népzenei Kamaraműhely és a Piarista Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. A koncertek mellett a látogatók Géczi János író könyvbemutatóján, Mukusheva Raushangul kazak-magyar irodalmi kapcsolatokról és Tóth Erika keleti török szőnyegek szimbólumvilágáról szóló előadásain is részt vehetnek.



A gyerekeket szombaton a Kövér Béla Bábszínház óriásbábos felvonulásával, játszóházával, a Haramia együttes gyermekműsorával, vasárnap pedig a Grimm-Busz Színház zenés előadásaival várják. Az érdeklődők megismerkedhetnek a levendula, a gyógy- és fűszernövények jótékony hatásaival, valamint a szappankészítés rejtelmeivel is.