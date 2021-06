Kultúra

Bejelentették a Paloznaki Jazzpiknik teljes fellépői sorát

Mario Biondi, az Al McKay's Earth, Wind and Fire Experience, Candy Dulfer, a De Phazz és Rúzsa Magdi mellett számos nemzetközi és magyar jazz, funk és soul előadó és formáció lép fel július 29. és 31. között a 9. Paloznaki Jazzpikniken, melynek teljes programját szerdán jelentették be.



Ebben az évben már a tizedik, jubileumi Jazzpikniket tartanák, ha nincs a koronavírus-járvány - idézte fel a rendezvény szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Valde Orsolya fesztiváligazgató, hozzátéve: arra azért tavaly nyáron is módot találtak, hogy a magyar előadók felléphessenek 500 fős minikoncerteken.



Valde Orsolya elmondása szerint a legtöbb idei előadó járt már korábban a Jazzpikniken, ezért is sikerült a még mindig tapasztalható utazási nehézségek ellenére ilyen erős line-upot összeállítaniuk.



Mario Biondi, az "olasz Barry White" lesz az első nap első nemzetközi fellépője, majd az Al McKay's Earth, Wind and Fire Experience játssza a világ egyik leghíresebb funky zenekarának számait régi és új tagokkal,



Másnapra a magyar zenei szcéna egyik legnépszerűbb előadója, Rúzsa Magdi készül különleges show-val - közölte a fesztiváligazgató, hozzáfűzve: a pénteki zárókoncertet adó MF Robots tagjai más együttesekkel jártak már a Jazzpikniken, ebben a felállásban azonban most zenélnek Paloznakon először.



A zárónapon hallható az egyedi downtempo jazzt játszó, német De Phazz, utánuk a holland "szaxofon-királynő" Candy Dulfer, végül pedig a szintén holland Kraak&Smaak Live Band ad koncertet.



Sánta Dániel fesztiváligazgató-helyettes a magyar fellépőkről beszélt: a nagyszínpadon lesz hallható például a Mörk, majd a Manaky triója is.



A Fábián Juli színpadon a Sárik Péter Trió Falusi Mariann-nal ad Jazzkívánságműsort, az Indigo pedig a Jazzpikniken tér vissza a koncertezéshez. A Hangfoglaló programmal együttműködésben lép fel a Sebestyén Patrik Sextet és a Rafael Márió Trió, a Fülesbagoly tehetségkutatóról pedig Szigeti Juli érkezik - emelte ki Sánta Dániel.



Bevétele egy részével a Jazzpiknik minden évben rászorulókat támogat, idén a szervezők az Együtt az Autistákért Alapítvánnyal terveznek együttműködést.



Szijjártó-Nagy Szilvia, az Együtt az Autistákért Alapítvány elnöke hangsúlyozta, hogy az edukáció kulcsfontosságú egy olyan világ megteremtéséhez, amelyben az autisták "a legjobb önmagukká válhatnak", ezért az alapítvány számos fesztiválon jelen van különböző aktivitásokkal.



A Jazzpikniken az Auttalent 2021 tehetséggondozó programra gyűjtenek a fesztivál szervezői és a MOL Zrt. támogatásával - közölte Szijjártó-Nagy Szilvia.



A fesztivál részletes programja a https://jazzpiknik.hu honlapon olvasható.