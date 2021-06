Kultúra

Fekete Zaj: ötven fellépő Mátra-Sástón

Ötven fellépő lép színpadra az idei Fekete Zaj fesztiválon. Az underground színtér számos hazai és külföldi előadóját felvonultató rendezvény Mátra-Sástón augusztus 18-tól 21-ig tart - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



Ritkaságszámba megy Kátai Tamás szólóprojektjének élő fellépése. A Mezolit - Mesék a Thy Catafalque-ról című produkció kizárólag a Fekete Zajon lesz látható és hallható. Az izgalmas, és már számos nemzetközi sikert magáénak tudó Kátai életműve még sohasem mutatkozott be élőben, ezúttal egy harminc tagú zenei kollektíva kelti életre a Thy Catafalque-dalokat.



A fellépők között lesz a Vágtázó Halottkémek, a Devil's Trade, bemutatja tavaly megjelent sikeres anyagát a hazai pszichedelikus zene üstökösének számító Middlemist Red, experimentális kalandozásokra hív az Entrópia Architektúra, zenekaros supergroupjával áll színpadra a Lazarvs és a Trillion énekes-gitárosa Aron Andras & The Black Circle Orchestra néven, és ismét meglepő produkcióval készül a Black Bartók.



Koncertet ad a Fekete Zajon a hazai zajzene kiemelkedő előadójának számító pozvakowski, a poszt-rockot atmoszférikusan megközelítő Perihelion, a karakteres pszichedelikus világzene stílusában mozgó Meszecsinka duó, a több mint harminc éve alakult, majd egy évtizednyi kihagyás után 2019 végétől ismét összeállt Perfect Name, a visszatérését a Zajra időzítő Anez, és itt búcsúzik a közönségtől a deathcore-ban utazó Nadir.



A külföldi előadók között szerepel a black metált játszó román Dordeduh, az elektronikát a techno és az ambient elemeivel vegyítő cseh Bratri ikerpár duója, a brit és észt bázisú indusztriális punk csapat, a Deathsomnia, a dán Iceage frontembere, Elias Ronnenfelt, a svéd Michaela Aberg, a szerb Urok, az olasz Juju, illetve a szintén Itáliából érkező, a metált furcsa hangszereken (trombita, harsona és dob) megszólaltató Ottone Pesante.