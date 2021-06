Filmajánló

Négy díjjal nyert Bergendy Péter új filmje Spanyolországban

A Spanyolországban június 4. és 12. között megrendezett, fantasy- és horrorfilmeket felvonultató Sombra fesztiválon a Post Mortem a legjobb film, Zánkay Piros a legjobb forgatókönyv, Nagy András a legjobb operatőr, míg Klem Viktor főszereplő a legjobb színész díját nyerte el - közölte a Nemzeti Filmintézet vasárnap az MTI-vel.



A Bergendy Péter és Hellebrandt Gábor történetéből, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Post Mortem az első világháborút követő spanyolnátha-járvány időszakában játszódik.



A borzongató kísértetfilm főszereplője Klem Viktor és Hais Fruzsina, mellettük Anger Zsolt, Schell Judit, Hámori Gabriella, Kiss Diána Magdolna, Nagy Mari, Tóth Ildikó, a Kossuth-díjas Ladányi Andrea és Reviczky Gábor látható. A Post Mortem a Szupermodern Stúdió gyártásában készült, producere Lajos Tamás és Köves Ábel. Hazai mozibemutatóját október 28-ára tervezik.



Bergendy Péter új filmje tavaly októberben kezdett indulni fesztiválokon, meghívta fő versenyébe a horrorfilmek legnagyobb presztízsű nemzetközi seregszemléje a spanyolországi Sitgesben, és a varsói fesztivál is. Triesztben a RAI4 olasz közszolgálati televízió a legjobb filmnek járó különdíját, valamint a Mélies-zsűri elismerő oklevelét is elnyerte. Legutóbb a portugáliai Portóban ítélték neki a legjobb rendezés és forgatókönyv díját.



1918 fagyos telén Tomás, a fiatal vándorfotós (Klem Viktor) abból próbál megélni, hogy halottak utolsó fényképét készíti el a családjuk körében. Egy tízéves kislány (Hais Fruzsina) hívására eljut egy kis faluba, ahol szokatlanul sok munkája akad, és egyre több természetfölötti jelenséggel találkozik. A kísértetek közölni akarnak vele valamit, és ő elhatározza, hogy kideríti, mi a céljuk. De veszélyes terepen jár: minden rossz mozdulat új, az előzőnél is vadabb támadást vált ki.



A Post Mortemet hat kategóriában jelölték a Magyar Mozgókép Díjakra is: Nagy Andrást a legjobb operatőri munkáért, Balázs Gábort a legjobb hangért, Király Istvánt a legjobb vágásért, Hujber Balázst a legjobb díszletért, Breckl Jánost a legjobb jelmezért és Hámori Dánielt a legjobb maszkért jelölte a Magyar Filmakadémia.



Az ünnepélyes díjátadó június 26-án a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023 - Európa Kulturális Fővárosa program által közösen szervezett első Magyar Mozgókép Fesztiválon lesz Balatonfüreden.