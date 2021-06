Kultúra

Múzeumok éjszakája, koncertek, táncelőadások és kertmozi is lesz a Várkert Bazárban

Múzeumok éjszakája, zenei koncertek, táncelőadások, irodalmi programok, kertmozi és szabadtéri jóga is várja a látogatókat a Várkert Bazár KultKoktél - Ha szomjazol a kultúrára! szlogennel induló nyári programsorozatában - tájékoztatta a Várkapitányság Nonprofit Kft. pénteken az MTI-t.



A június-júliusban megrendezendő esemény Zene+ sorozatában összművészeti koncertek kapnak helyet a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarával együttműködésben - olvasható a tájékoztatóban.



Június 13-án Kölcsey Ferenc Himnuszának keletkezéstörténetével és Erkel Ferenc hozzá kötődő dallamvilágának összefonódásával ismerkedhetnek meg az érdeklődők, és közben megelevenednek a korszak jelentős költeményei és zenei művei is. Erkel Hunyadi László operájának La Grange-áriáját Sümegi Eszter Kossuth-díjas operaénekes szólaltatja meg, a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekart Kovács János Kossuth-díjas karmester dirigálja, az irodalmi háttérről pedig Nyáry Krisztián irodalmár mesél.



A nyáron még két alkalommal, július 2-án a Zene+Tánc című előadással Astor Piazzolla születésének 100., míg augusztus 8-án Zene+Bűvölet címmel Rodolfo születésének 110. évfordulóját ünnepelik.



Újra látogathatók lesznek a Márai-estek. Június 24-én a Márai és a humor - Lenin szakálla című eseményen Hirtling István színész előadásában az író írásai hangzanak el. Mészáros Tibor irodalomtörténész pedig alig ismert részleteket tár fel Márai életéből, művészetéből.



Június 26-án a Várkert Bazár tárlatvezetésekkel és tematikus sétákkal csatlakozik a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozathoz. Ingyenes tárlatvezetést tartanak a Palotanegyed egykori és mai újjászületését bemutató A Hauszmann-sztori kiállításon, illetve az Új világ született című tárlaton.



A Mesél az utca szabadtéri plakátinstallációját Winkler Nóra művészeti újságíró és Topor Tünde művészettörténész vezetésével lehet megtekinteni. A Hájim öröksége című sétán bejárható lesz a nyugati pincerendszerben feltárt középkori zsidónegyed egykori rituális fürdője, míg a Hauszmann paripái sétán az eredetihez méltó formájában újjáépült Lovarda épületét nézhetik meg az érdeklődők.



Június 29-én folytatódik a Várkert Irodalom Aposztróf sorozata. Az Irodalmi szerelmek 8. részében, a Nyugat köréhez tartozó Kaffka Margit és Lesznai Anna kerül a középpontba. Juhász Anna irodalmár beszélgetőtársai Nagy-Kálózy Eszter, Lovas Rozi színész, Menyhért Anna író-kutató és Szécsi Noémi író lesznek.



A VárKERT Mozi kéthetente szerdánként jelentkezik, a vetítések előtt az aktuális filmhez kapcsolódó alkotóval lesz beszélgetés. Először június 30-án az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjnyertes alkotásait vetítik. Július 14-én Lakos Nóra a Hab című vígjátéka lesz látható, július 28-án a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Anim közösségének válogatott animációs filmjei szereplenek a programban.

Júliusban indul a Tánc a kertben elnevezésű progresszív sorozat, amely a kortárs táncművészet alkotóit mutatja be az érdeklődők számára. Július 4-én a Sandy is going out című előadás a huszonévesek identitásválságát állítja fókuszba.



Június 11. és július 11. között a labdarúgó Eb mérkőzéseit óriáskivetítőn közvetítik Öntőház udvaron. Július 13-án tartják az ENEMVÉ - Nagy Magyar Versek sorozat rendhagyó estjét, amelynek házasszonya Ugron Zsolna, aki ezúttal klasszikus és kortárs költők, írók focis történeteit eleveníti fel Dobos Evelin színész segítségével, de fellép Csorba Lóránt, a Lóci játszik zenekar frontembere, Ember Márk, a Puskás Musical főszereplője és Lotfi Begi is.



A koncertek közül július 8-án Ég az erdő címmel személyes hangvételű, balladisztikus dalokat ad elő Kollár-Klemencz László és vonós kamarazenekara. Július 15-én Ivan & The Parazol Budai Pop című lemezbemutató koncertjét tartják. Július 22-én Egy este, két díva címmel Antonia Vai svéd-magyar dalszerző-énekes lép fel.



Folytatódik a Várkert Jazz programsorozata is, amelyen elsőként július 22-én Sárik Péter Trió ad koncertet az X Bartók című esten.



Folytatódik a Várkert Jóga nagysikerű sorozata is. A szabadtéri eseményeken az Öntőház udvar Panoráma teraszán várják a résztvevőket július 5-től hétfőnként.