Kultúra

A filmipar kérdéseivel foglalkozó online beszélgetéssorozatot indított a Filmintézet és a Filmhu

A filmipar kérdéseivel foglalkozó online beszélgetéssorozat indult Filmgyár néven; a podcast adásaiban a hazai mozgóképipar, a filmfinanszírozás és a gyártás szakterületeiről beszélgetnek a Filmhu újságírói filmesekkel és a Filmintézet szakembereivel - közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) pénteken az MTI-vel.



A Filmgyár podcast első adásainak témája a szakemberképzés és a magyarországi bérmunka szektor volt. Mindkét adás már meghallgatható a Filmhu podcast csatornáján - olvasható a közleményben.



Mint írják, a hazai filmgyártás versenyképességének megőrzése érdekében kulcsfontosságú a filmes szakemberek utánpótlásának biztosítása, a Magyarországon gyártott, nagy stábokat igénylő külföldi produkciók miatt növekvő igény kielégítése és a gyors reakciók a piac változásaira. A Nemzeti Filmintézet a hatékony utánpótlás érdekében több programot és kutatást is indított az elmúlt években képző intézmények és nemzetközi szakemberek bevonásával. A tapasztalatokról és a kihívásokról a Filmhu újságírói Lányi Eszterrel, a Filmintézet képzési igazgatójával, Petrányi Viktória producerrel és Csuja László filmrendezővel beszélgettek a Filmgyár podcast első adásában.



A második adás témája a magyarországi bérmunkaszektor sikere és a magyar filmgyártásra gyakorolt hatásai voltak. A Filmhu újságírói Stalter Judit producerrel - aki dolgozott többek közt a Penélope Cruz főszereplésével és az Oscar-jelölt Fernando Trueba rendezésében készült Spanyolország királynője című, hazánkban forgatott produkcióban - Csepely Balázzsal, a Filmintézet jogi igazgatójával és Názer Ádám gyártásvezetővel, a Filmturisztikai Egyesület elnökével, az Itt forgott című könyv egyik szerzőjével beszélgettek.



A tervek szerint havonta új szakmai beszélgetésekkel jelentkezik a Filmgyár podcast, továbbra is terítéken lesznek a magyar filmipar friss hírei és legújabb trendjei a jogi és piaci környezetben értelmezve, személyes tapasztalatok megosztásával. A következő adások témái közt lesz a minőségi filmgyártás alapjának tartott forgatókönyv-fejlesztés, valamint az Inkubátor Program és a magyar filmek marketingje is - áll az összegzésben.