Mégsem fejezi be zenei pályafutását Sinéad O'Connor

Sinéad O'Connor ír énekes-dalszerző visszavonta hétvégi bejelentését, amely szerint befejezi zenei pályafutását - írta a The Guardian online kiadása.



O'Connor azt mondta, június 5-i közleménye "reflexszerű reakció" volt a brit és az ír médiában a mentális egészségével kapcsolatos folyamatos negatív megszólalásokra.



A zenész Twitter-bejegyzésében rajongóinak kifejtette, hogy "rosszul érezte magát" az interjúk után, amelyeket Rememberings című könyvéről készítettek vele. A memoárkötetben az átélt testi és lelki bántalmazásokról is írt.



"De szeretem a munkámat. Ami a zenélés. Arra születtem, hogy élőben adjak elő" - magyarázta.



Miután visszavonulását bejelentette, megtapasztalta a rajongók és a zenésztársak támogatását, ezért megtartja 2022-ben megjelenő albumának koncertjeit.



"Arról is hazudtam, hogy túlvagyok a csúcson" - tette hozzá.



Az énekesnő június 4-én azt írta, hogy visszavonul a turnézástól és a lemezkészítéstől, ezt a hétvégén számos további tweet követte. A Billboard zenei magazin kérdésére O'Connor szóvivője akkor megerősítette a bejelentést.



Az 54 éves énekesnő karrierje során 10 albumot adott ki, leghíresebb felvétele, a Nothing Compares 2 U 1990-ben vezette a Billboard Hot 100-as sikerlistáját.