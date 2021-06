Koronavírus-járvány

KSH: 72 százalékkal esett vissza a hazai mozik látogatottsága tavaly

A hazai mozik 4,3 millió látogatót fogadtak 2020-ban, 72 százalékkal kevesebbet, mint az azt megelőző évben, jegybevételük pedig mintegy 71 százalékkal maradt el a 2019. évitől a koronavírus-járvány miatt - szerepel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) MTI-hez hétfőn eljuttatott elemzésében.



Mint írták, Magyarországon tavaly összesen 161 filmszínház 401 moziterme maradt csak látogatható, a mozik több mint tíz százaléka nem vetíthetett a járvány miatt. A 2020. évi 257 ezer mozielőadás csaknem fele volt az egy évvel korábbinak és 130 premierfilmmel kevesebbet is mutattak be itthon, mint 2019-ben.



"A hazai filmgyártás is jelentősen megtorpant: 2019-hez képest 16 százalékkal kevesebb egészestés magyar film készült tavaly, a mozikínálatban pedig továbbra is az amerikai filmek domináltak" - derül ki a KSH A mozik, filmek helyzete Magyarországon a koronavírus árnyékában című kiadványából.



A dokumentum szerint 2019-ben 181 mozi működött Magyarországon, a mozitermek száma pedig 428-ra bővült a 2014. évi adatokhoz képest. Tavaly a mozitermek 40 százaléka (157) Budapesten működött, ezt követően a legtöbb teremmel (22) Győr-Moson-Sopron megye, a legkevesebb vetítővászonnal (kettővel) Tolna megye rendelkezett. 2015 óta a mozitermek száma legnagyobb mértékben Budapesten és Pest megyében növekedett: a fővárosban tizenöt, a megyében kilenc moziteremmel több várta 2020-ban a filmeket kedvelőket, mint 2015-ben.



A járvány miatt hazai mozikban bemutatott premierfilmek száma 2020-ban 208 volt, 130 filmmel kevesebb, mint az előző évben - ez 2014 óta a legalacsonyabb adat. A filmek származási országa szerint az első helyen, mint minden évben, az Egyesült Államok állt 56 filmmel, a másodikra Magyarország (34), a harmadik és negyedik helyre az Egyesült Királyság és Franciaország (24-23 film) került.

A mozilátogatások számának megoszlása alapján még jelentősebb az amerikai filmek dominanciája: 2020-ban 68 százalékos piaci részesedést értek el. A magyar filmek (koprodukciók nélkül) piaci részesedése 7,5 százalékos volt (319,4 ezer látogatás).



A múlt évben 85 egész estés (hatvan percnél hosszabb) magyar film készült, ez tizenhat százalékkal kevesebb, mint 2019-ben. Közülük a tévéfilmek aránya 40, a mozifilmeké 33 százalékot ért el. 2020-ban a saját gyártású, filmszínházi bemutatásra készült hazai mozifilmek száma 28 volt, 17 filmmel kevesebb, mint 2019-ben, így a magyar filmgyártás 2020-ban jelentősen megtorpant. Műfaj-kategóriákat tekintve itthon a játék- és a dokumentumfilmek gyártása a döntő.



A magyarországi három nagy filmforgalmazó, az InterCom Zrt., a Forum Hungary Kft. és a UIP Duna Kft. piaci részesedése a jegybevételből 2014 és 2019 között 63 és 78 százalék között változott, majd 2020-ban a Freemann Entertaiment Company is belépett a vezető forgalmazók körébe. Tavaly a három legnagyobb filmforgalmazó jegybevétel szerinti piaci részesedése az előző évhez képest 16 százalékponttal kevesebb, 62 százalék volt.