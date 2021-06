Kultúra

Idén nem tart nyári szünetet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Idén nem tart nyári szünetet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a tagkönyvtárak július 5-től szeptember 5-ig érvényes nyári nyitvatartásáról a bibliotéka honlapján lehet tájékozódni - közölte a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) hétfőn az MTI-vel.



Mivel a könyvtári szolgáltatások iránt jelentős az érdeklődés, a FSZEK az olvasók igényeit figyelembe véve idén nem tart nyári szünetet. A könyvtári szolgáltatásokat másfél hónap alatt már több mint 75 ezren vették igénybe, 6 ezernél több új tag iratkozott be a könyvtárba és az olvasók 170 ezer művet kölcsönöztek ki - olvasható a közleményben.



Mint írják, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ismét elérhetővé teszi a Könyvet házhoz szolgáltatását is. Ennek részeként az ideiglenesen vagy tartósan otthonukhoz kötött használói számára ingyenesen biztosítja a kölcsönözni kívánt dokumentumok és szükség szerint a lejátszóeszközök házhoz szállítását. A szolgáltatásban részt vevő kerületi könyvtárakról bővebben a könyvtár honlapján a Szolgáltatások menüpontban található információ.



A kommüniké emlékeztet arra, hogy a május 5-i újranyitás előtt kikölcsönzött művek visszavitelére biztosított türelmi idő június 30-án lejár. A FSZEK kéri, hogy aki teheti, ne az utolsó napokban keresse fel a könyvtárát, így elkerülhető lesz a sorban állás. A könyvtárakba a vonatkozó kormányrendelet alapján továbbra is a koronavírus elleni védettségüket igazolni tudó olvasók és a felügyeletük alá tartozó kiskorúak léphetnek be. A 18 év alattiak önállóan a könyvtárakat csak akkor látogathatják, ha védettségüket igazolni tudják. Továbbra is kötelező a könyvtárakban a maszkviselés és a távolságtartás.



A FSZEK az olvasói igények figyelembevételével ugyanakkor továbbra is biztosítja a Könyvtári Cserepont szolgáltatást azoknak, akik nem tudják védettségüket igazolni. Ezek az olvasók a könyvtárakba való belépés nélkül, előzetes igényleadással kölcsönözhetnek. Az intézmény által előfizetett és közvetített adatbázisok továbbra is ingyenesen elérhetők távolról is a könyvtári tagok számára. Akik nem rendelkeznek tagsággal, online regisztrációt követően 30 napig használhatják egy napijegy áráért az adatbázisokat.



A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár július 5-től a Wenckheim-palota turisztikai célú látogatását is újra lehetővé teszi az érdeklődők számára. A bibliotéka a rendezvények, kiállítások újraindítását is tervezi, a Pálffy-palotában július végétől ingyenes nyári komolyzenei koncertsorozatra kerül sor. A belépés ezekben az esetekben is a koronavírus elleni védettség igazolásához kötött - áll az összegzésben.