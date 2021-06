Kultúra

Sinéad O'Connor bejelentette, hogy befejezi zenei pályafutását

2021.06.07 12:55 MTI

Sinéad O'Connor ír popénekes bejelentette, hogy befejezi zenei pályafutását, 2022-re ígért albuma lesz az utolsó - írta a The Hollywood Reporter.



"Negyven éve tart az utam. Itt az idő, hogy föltegyem a lábam, és más álmaimat váltsam valóra - írta az énekes-dalszerző a hétvégén a Twitteren.



Visszavonul a turnézástól és a lemezkészítéstől - ezt egy pénteki tweetjében közölte, amelyet a hétvégén számos bejegyzés is követett. A Billboard zenei magazin kérdésére O'Connor szóvivője megerősítette a bejelentést.



"Megöregedtem és elfáradtam. Az NVDA lesz az utolsó albumom, aztán nincs több turné vagy promóció" - tette hozzá a No Veteran Dies Alone című lemezre utalva.



Az 54 éves énekesnő karrierje során 10 albumot adott ki, leghíresebb felvétele, a Nothing Compares 2 U 1990-ben vezette a Billboard Hot 100-as sikerlistáját.



Gyerekkoráról, zenei utazásáról és mentális betegségével folytatott harcáról szóló visszaemlékezései nemrég jelentek meg Rememberings címmel.