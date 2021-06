Elképesztő!

Mátészalkára látogatott Jamie Lee Curtis színésznő

Mátészalkára látogatott vasárnap Jamie Lee Curtis színésznő, Tony Curtis lánya.



A színésznő Hanusi Péter polgármester meghívására magánlátogatásra érkezett a szatmári régió fővárosába, ahonnan nagyszülei annak idején az Amerikai Egyesült Államokba emigráltak - közölte Mátészalka önkormányzata vasárnap az MTI-vel.



A közleményben felidézik, hogy Jamie Lee Curtis édesapja, Tony Curtis többször is járt a városban. Személyes relikviáiból kiállítást rendeztek be Mátészalkán, amelyet a nagyközönség június 26-án, a Múzeumok éjszakáján tekinthet majd meg, emellett a színészlegendáról kávézót is elneveztek.



Jamie Lee Curtis, aki jelenleg Magyarországon forgat a Borderlands produkció egyik főszereplőjeként, vasárnapi látogatásakor ezeket a helyszíneket is felkereste, valamint látogatást tett a helyi zsinagógában - írják.