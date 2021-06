Kultúra

48 év késéssel adott vissza egy könyvtári lemezt egy amerikai férfi

Egy San Franciscóban élő férfi 48 éves késéssel küldte vissza postán egy ohiói könyvtárba Bob Dylan egy lemezét.



A küldeményhez mellékelt levelében a 62 éves Howard Simon elnézést kért a késedelemért a Heights-i Könyvtáraktól.



Simon még nyolcadik osztályos volt, amikor 1973-ben kikölcsönözte Dylan Self Portrait című albumát. Mint írta, most lemezgyűjteményének két Dylan-albuma között bukkant rá a kikölcsönzött példányra.



"A közelmúltban mentem nyugdíjba, és kihasználom a lehetőséget, hogy figyelmemet életem olyan dolgainak szenteljem, amelyeket hosszú éveken át hanyagoltam karrierem és családom miatt. A levéllel visszaküldök egy olvasójegyemen lévő tételt, amellyel körülbelül 17 480 napot késtem" - írta.



Simon szerint az album borítója kicsit megsérült, miután University Heightsból Kaliforniába utazott vele különböző megállók érintésével. A könyvtár szerint azonban a felvételek jó állapotban vannak.



Simon küldött 175 dollár pótdíjat is és egy albumot, amelyet ő készített, mondván esetleg befér a könyvtár gyűjteményébe.



A könyvtár nem neheztel a férfira. "Az egészben az a vicces, hogy már nem számolunk fel pótdíjat, ha visszakapjuk a kikölcsönzött tételt, nincs szükség arra, hogy büntessük az embereket" - mondta Sara Philipps igazgató.



"Hálásak vagyunk, azért, hogy visszaküldte a lemezt. Azt mondanám, kvittek vagyunk" - tette hozzá.