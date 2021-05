Programajánló

Szabadtéri gálaműsorral ünnepli újranyitását a Fővárosi Nagycirkusz

A Fővárosi Nagycirkusz előtti téren megvalósuló ültetett, szabadtéri, ingyenes családi rendezvényen 17 órától a Baross Imre Artistaképző növendékeinek bemutatóját, 18 órától 21 óráig Cirkuszi gálaműsort láthat a közönség - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, június 4-én, hosszú szünet után újra kinyitja kapuit a Fővárosi Nagycirkusz, újra élőben csodálhatók meg az artistaművészek produkciói.



Az újranyitást ünneplő május 30-i szabadtéri gálaműsort Szabó László és Szente Vajk rendezésében láthatja a közönség. A műsorban fellép Földes László Hobo, a Roy és Ádám Trió, az Abrakazabra (LGT tribute - az LGT zenekarból Karácsony János és Solti János, valamint Veres Mónika Nika és Heincz Gábor Biga). Színpadra lépnek a Kötéltánc elnevezésű dalpályázat művészei is: Pleszkán Écska, Vincze Lilla, a Four Fathers, Pejtsik Anna nyolcfős kórussal kísérve, Czimmermann Kitti és Nádasi Veronika.



A koncertek között artistaszámok láthatók a Dinasztiák című műsor neves művészeitől, akiket élőben kísér a Fővárosi Nagycirkusz zenekara. Fellép a többszörös cirkuszfesztivál-díjas Varga Riko Manuel és Varga Vanessza zsonglőrszámával, a Weiss Junior fliegende csoport lengőtrapéz-produkciójával és a Duo Juderto romantikus gurtniszámával.



A kutyák és emberek közötti bizalmat és játékosságot Richter Miska és Richter Alena mutatja be nyolc uszkár kutyájával, Ádám Krisztián magasdrót-egyensúlyozó számmal, míg Boiachin Diana lengőrúd számmal lép a közönség elé. A Rolling Wheel művészi röhnrád duplakarika számmal, míg a Dinasztiák című műsor rendezőpárosa, a Silver Power antik héroszokat megidéző erőemelő számmal lép porondra, továbbá a műsorban fellép a Richter Kevin ugródeszka csoport is.



Az ültetett eseményen a hatályos jogszabályokat betartva a 18 év feletti nézőknek kötelező bemutatniuk érvényes oltási igazolványukat és egy fényképpel ellátott okmányukat. A 18 év alatti vendégek kizárólag felnőtt, oltási igazolvánnyal rendelkező kísérővel érkezhetnek.