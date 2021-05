Kultúra

Törőcsik Mari és Koncz Gábor kézlenyomata is felkerül Zamárdiban a filmesek falára

A filmszakma újabb két ikonikus alakjának, az áprilisban elhunyt Törőcsik Marinak, valamint Koncz Gábornak a kézlenyomata kerül fel hamarosan Zamárdiban a kertmozi oldalán található filmesek falára - közölte a település polgármestere az MTI-vel szombaton.



Csákovics Gyula (független) elmondta: a színésznő még a kórházba kerülése előtt vállalta, hogy kézlenyomatot ad Zamárdi számára, megköszönve a megtiszteltetést.



A település kertmozijánál 2013-ban alakítottak ki emlékhelyet a neves magyar filmeseknek számára. Tavaly a járvány miatt nem avattak újabb kézlenyomatokat, idén azonban Törőcsik Mari, a nemzet színésze és a nemzet művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművész, valamint Koncz Gábor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, színházi rendező kézlenyomata kerül fel a falra nyáron, ünnepélyes keretek között - mondta a polgármester.



Csákovics Gyula szerint a mai pandémiás idők még inkább visszaigazolják, jó döntés volt megtartania Zamárdinak az 1960-as években épült kertmoziját jó tíz évvel ezelőtt, amikor több település is elbontatta a sajátját a csökkenő érdeklődés miatt.



A hangulatos, 400 férőhelyes, többféle rendezvénynek is helyszínéül szolgáló kertmozit nemcsak megtartották, hanem fel is újították. Ennek során került a polgármester javaslatára az egykori homlokzatdísz, egy kavicsokból kirakott mozaikhalacska megüresedett helyére a filmesek fala.



"Célunk az, hogy a Zamárdihoz, illetve a Balatonhoz valamilyen módon kötődő színészek, rendezők kézlenyomatai kapjanak itt helyet" - mondta a polgármester.



A mozi homlokzatára elsőként a Szabó István, Földessy Margit, Koltai Lajos, Makk Károly és Horváth Adrienne kézlenyomatáról készített kerámiák kerültek fel. Később Lukács Sándor, Bitskey Tibor, Tordai Teri, Mécs Károly, Tordy Géza, Szilágyi Tibor, Paczolay Béla, Bodrogi Gyula, Esztergályos Cecília, a legutóbb pedig, két éve Molnár Piroska, Eperjes Károly és Rudolf Péter kézlenyomatával bővült az emlékhely, amelyen az újabbakkal 19-re emelkedik a kerámiák száma.



Zamárdi 400 férőhelyes fedett kertmozija az utóbbi években újra teltházzal üzemel, és a várakozások szerint ez így lesz az idén is - közölte Csákovics Gyula.