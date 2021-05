Kultúra

A világ legnagyobb Munkácsy-képét helyezték ki Békéscsabán

Egy 600 négyzetméteres molinót helyeztek ki a békéscsabai Marzek Kner nyomda épületére, amely a párizsi szalonjában megpihenő Munkácsy Mihályt és egyik híres festményének vázlatát ábrázolja. A város célja, hogy Munkácsy és Békéscsaba neve összekapcsolódjon.



A molinót azért helyezték ki, hogy jelezzék, Békéscsaba nemcsak a kolbász fővárosa, hanem Munkácsy városa is - írta közösségi oldalán Szarvas Péter polgármester. Emlékeztetett arra, hogy a festőfejedelem itt töltötte gyermekéveit és itt készítette első olajfestményét. Párizsban élve is rendszeresen visszalátogatott a viharsarki városba.



Békéscsaba mindig is nagy figyelmet szentelt Munkácsy örökségének ápolására. Nevét ma tér, utca, múzeum, híd őrzi, és készül a Munkácsy-negyed is a békési megyeszékhelyen - tette hozzá a városvezető.



Munkácsy Mihály Párizsban történő letelepedése után szívesen fogadta műtermében a magyar festőnövendékeket. 1882-ben a nevét viselő díjat alapított számukra. Nagyvonalú mecénás volt, az ösztöndíj egy évre járó összege hatezer frankot tett ki.



1884-ben Temple János (Hans Temple) nyerte el a díjat, aki az ösztöndíj segítségével Bécsben megkezdett tanulmányait Párizsban folytathatta. Két évig volt a mester tanítványa. Több portrét festett Munkácsyról, a Munkácsy Mihály műtermében című kép egyik legismertebb alkotása, a Krisztus Pilátus előtt című festmény előtt ábrázolja a mestert. Az alkotás kép a képben, ezért került ki ez az óriásmolinóra - írták az önkormányzat közleményében, hozzátéve, hogy a festmény továbbközléséhez a tulajdonos v. Pákh Imre műgyűjtő is hozzájárult.



Az óriásmolinó novemberig az idén 50 éves Marzek Kner Packaging Kft. épületén látható a Marzek család kifejezett ajánlására és egyetértésével.



Békéscsabán a Munkácsy-negyed projektje során megújul a Munkácsy Emlékház épülete és környezete, új épületszárnnyal bővülő, felújított épületbe költözik a bábszínház, megújul a Munkácsy Mihály Múzeum állandó kiállítása, továbbá Munkácsyt és művészetét idéző köztéri szobrok, információs pontok, látványelemek hangsúlyozzák, hogy "Békéscsaba Munkácsy városa" - olvasható a közleményben.