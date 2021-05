Kultúra

Két restaurált magyar film az Annecy animációs fesztiválon

Kovásznai György frissen felújított filmjét, a Habfürdőt és Jankovics Marcell formabontó klasszikusát, a Fehérlófiát is bemutatja az animációs filmek nagy presztízsű szemléje, a június 14-én kezdődő Annecy-i Nemzetközi Animációs Filmfesztivál - közölte a Nemzeti Filmintézet az MTI-vel pénteken.



A fesztivál Annecy Classics elnevezésű válogatásában az animációs film történetének legnagyobb alkotásait vetítik. Idén köztük lesz Kovásznai György (1934-1983) egész estés filmje, az 1980-ban bemutatott Habfürdő is. Elkészültekor a film radikálisan szembement a korszak gyerekeknek készült, klasszikus irodalmi alapanyagból készült rajzfilmjeivel.



A 80-as években játszódó, felnőtt közönségnek készült, több műfajt ötvöző zenés filmet a bemutatásakor a nézők értetlenül fogadták, a szakmát is megosztotta és pár hét után lekerült a mozik műsoráról. Ugyanakkor avantgárd stílusa a mai napig hatással van a fiatal animációs alkotókra.



A Habfürdő teljeskörű, 4K felbontású restaurálása nemrég fejeződött be a Nemzeti Filmintézet munkatársainak részvételével. A munkában a film operatőre, Lossonczy Árpád és zeneszerzője, Másik János is közre működött. A kultfilm május 27-től a magyarországi mozikban is látható lesz - írja a közlemény.



40 évvel ezelőtt mutatták be a mozik Jankovics Marcell egész estés filmjét, a Fehérlófiát, amelyet az 1984-ben Los Angeles-ben megrendezett animációs olimpián minden idők legjobb 50 filmje közé választottak. A film cselekménye az avar, hun és magyar mondavilág jelképtárából építkezik, szereplői kozmikus-természeti archetípusokat jelenítenek meg. A rendező formabontó filmjében a pazar színvilágú, álomszerű képek folyamatosan egymásba alakulnak, ornamentikus, geometrikus mintázatokba rendeződnek.



A Fehérlófia teljes körű, 4K felbontású digitális restaurálása és világforgalmazása a Nemzeti Filmintézet és a Los Angeles-i Arbelos Film együttműködésében valósult meg - olvasható a közleményben.