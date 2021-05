Koronavírus-járvány

Salma Hayek is elkapta a koronavírust - nagyon súlyos volt az állapota

A mexikói származású színésznő tavaly kapta el a koronavírust, mégis csak most árulta el a nagyvilágnak, hogy eléggé súlyos volt a helyzet. 2021.05.20 17:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hayek a Variety magazinnak elmondta, hogy nagyon közel volt a halálhoz. Hét héten keresztül volt elszigetelve a családjától.



"Az orvosom könyörgött nekem, hogy vitessem be magam a kórházba, annyira rossz volt a helyzet. Mire én azt mondtam, köszönöm, de inkább itthon halok meg" - mondt a színésznő, akinek oxigénellátásra is szüksége volt.



Arról is beszélt, hogy még mindig nem jött teljesen rendbe az egészsége.