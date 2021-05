Elhunyt a Beethoven-filmek sztárja, Charles Grodin

86 éves korában connecticuti otthonában Charles Grodin amerikai színész, az Éjszakai rohanás és a Beethoven című vígjátékok sztárja - közölte a The New York Times Grodin fiára, Nicholasra hivatkozva.



A színész rákos megbetegedésben szenvedett.



Hollywoodi kollégái sorra méltatták Grodin életművet.



"Chuck ugyanolyan jó volt emberként, mint színészként" - mondta róla az Oscar-díjas Robert De Niro. Közös filmjüket, az 1988-as Éjszakai rohanást nagyszerű projektként jellemezte, amely Grodin munkásságának köszönhetően még jobb lett.



Steve Martin humorista Grodint az egyik legviccesebb embernek nevezte, akivel valaha is találkozott.



Grodin pályafutását a New York-i Broadwayn kezdte. Első filmes szerepeit a Rosemary gyermekében (1968) és a 22-es csapdájában (1970) játszotta. Ismertté igazán az 1980-as években vált Az éjszakai rohanás (1988) és A piros ruhás nő (1984) című filmekkel, később pedig a Beethoven 1 és 2 (1992,1993), illetve a Dave (1993) című vígjátékokkal.

Few actors were as funny, talented, and hardworking as our friend Charles Grodin. As Nicky Holiday in The Great Muppet Caper, he stole our hearts as well as the fabulous Baseball Diamond. Rest in peace, Charles. pic.twitter.com/OkWXfmN8Vz