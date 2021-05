Kultúra

Kiefer Sutherland kémes tévésorozatban játszik

Az új produkcióban Sutherland James Weirt alakítja, egy privát kémszervezet ügynökét, aki a demokrácia megőrzéséért vívott harc kellős közepén találja magát. 2021.05.13 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kiefer Sutherland privát kémet alakít egy új tévésorozatban, amely a Paramount+ streamingszolgáltatására készül.



A Deadline.com értesülése szerint Sutherland, aki a 24 és A kijelölt túlélő című sorozatokkal hatalmas rajongótábort szerzett, nemcsak a főszereplője lesz az új, egyelőre még cím nélküli sorozatnak, hanem az executive producere is.



A sorozat alkotója John Requa és Glenn Ficarra. Az executive producerek között szerepel Charlie Gogolak és Suzan Bymel is.



"Attól a pillanattól kezdve, hogy ezt a paranoid thrillert kitaláltuk, azonnal Kieferre gondoltunk" - mondta Requa és Ficarra.



A nyolc részből álló évadot a CBS stúdiójában forgatják.



Sutherlandet legutóbb a Quiby streaming platformon megjelent The Fugitive című thrillersorozatban láthatták a nézők.