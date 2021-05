Kultúra

Gyerekkönyvet írt Meghan Markle

Meghan Markle sussexi hercegnő, Harry brit herceg felesége gyerekkönyvet írt, melyet a férje és fiuk, Archie közötti kapcsolat inspirált.



A The Bench (A pad) című kötet június 8-án jelenik meg és az apa-fiú kapcsolatot mutatja be az anya szemszögéből.



"Egy versként indult, amelyet a férjemnek írtam apák napjára egy hónappal Archie születése után. Ebből a versből lett ez a történet" - idézi Markle-t a BBC News.



A Penguin Random House kiadásában megjelenő könyvet a több díjjal is elismert illusztrátor, Christian Robinson rajzai díszítik. "Christian gyönyörű és légies akvarelljei megragadják az apák és fiaik közötti kapcsolat örömét, melegségét és biztonságát az élet minden területén. Ennek megmutatása nagyon fontos volt számomra, Christian és én szorosan együttműködtünk, hogy ezt a különleges kötődést bensőséges módon mutathassuk meg" - mondta a hercegnő.



A történet hangoskönyv formájában is megjelenik, Meghan Markle fogja felolvasni írását.



Bár ez a hercegnő első könyve, korábban is foglalkozott írással. Színészi karrierje során életmódblogot írt, melyet azt követően szüntetett meg, hogy elkezdődött kapcsolata a brit herceggel.



Miután a házaspár 2020 januárjában lemondott a brit királyi család magas rangú tagjaként ellátandó hivatalos funkcióiról, új életet kezdett a kaliforniai Santa Barbarában. Útnak indította saját nonprofit szervezetét, az Archewellt és jövedelmező üzleti kapcsolatokat kötött például a Netflix és a Spotify szolgáltatókkal.



Harry herceg nemrég bejelentette, hogy vezető pozíciót fog betölteni egy mentális egészséggel és életvezetési tanácsadással foglalkozó amerikai startup cégnél, a BetterUp-nál.



Harry herceg jelenleg a hatodik helyen áll a brit trónöröklési sorrendben édesapja, Károly trónörökös, valamint bátyja, Vilmos herceg és Vilmos három gyermeke mögött. Harry és Meghan tavaly májusban született fia, Archie Harrison Mountbatten-Windsor a hetedik a trónutódlási sorban, közvetlenül édesapja után.