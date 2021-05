Kultúra

Tom Cruise visszaadja Golden Globe-díjait

Tom Cruise visszaadja Golden Globe-jait, tiltakozásul a díjat odaítélő szervezet tagsága ellen - írta a The Guardian online kiadása.



A filmsztár három Golden Globe-ot kapott, a drámai alkotásban nyújtott legjobb főszereplőnek járó elismerést a Született július 4-ért és a Jerry Maguire-ért, a Magnóliában a legjobb mellékszereplő eljátszásáért tüntették ki.



A Golden Globe-díjakat odaítélő Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetsége (HFPA) az utóbbi hónapokban bírálatok kereszttüzébe került "diszkriminatív gyakorlata" és etikai problémák miatt, köztük azért, mert ajándékokat fogadott el különböző iparági szereplőktől.



Cruise lépése előtt - többek között - Scarlett Johansson és Mark Ruffalo szólította fel az iparágat, hogy "álljon el" a Golden Globe-részvételtől, amíg lényegi változások nem történnek a HFPA-n belül.



A Netflix, az Amazon és WarnerMedia bojkottot jelentett be a Golden Globe ellen, az NBC tévécsatorna pedig hétfőn azt közölte, hogy 2022-től nem közvetíti a díjátadót.



Május 3-án a HFPA reformokat jelentett be, a javaslatok között szerepel, hogy jelentősen növelik a tagság létszámát, különös tekintettel a fekete tagok toborzására. Továbbá új magatartási kódexet is ígértek.