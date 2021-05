Koronavírus-járvány

Rekordszámú új szóval gazdagodott a pandémia alatt a francia nyelv

Rekordszámú, 170 új szóval gazdagodott Le Petit Larousse, a francia nyelv szótárának 2022-es kiadása. A pandémia miatt egyebek mellett olyan új szavak kerültek a francia nyelv bibliájának tartott szótárba, mint a tünetmentes, távmunka és otthoni munkavégzés.



"Soha nem láttam még ilyen nyelvi változást. A francia forradalom korszakára emlékeztet: felfordulás, új szavak és jelentések megjelenése, és mindenekelőtt a nyelv kollektív kisajátítása" - idézte a The Guardian Bernard Cerquiglini nyelvészprofesszort, a Le Petit Larousse tudományos tanácsadóját.



Az új szócikkek között szerepelnek a Sars-CoV-2 és Covid-19 főnevek, továbbá az asymptomatique (tünetmentes), a quatorzaine, vagyis a 14 napos karanténidőszak, a réa, azaz reanimáció vagy intenzív ellátás, valamint a télétravailler, az otthoni munkavégzés és a coronapiste, a pandémia idején bevezetett kerékpárút.







Hogy a francia nyelv fölött őrködő, és az anglicizmusokat ellenző Académie Française mit fog szólni az új szótár egyes bejegyzéseihez, azt csak találgatni lehet. Ugyanis olyan kifejezésekkel is bővült a szókincs, mint a cluster (csoport), a click-and-collect (interneten rendelt termék átvétele), a batch cooking (előre főzés), az émoji, a mocktail (alkoholmentes koktél) és a VPN (Virtual Private Network, azaz a virtuális magánhálózat) rövidítés.



Egyes új szavak pedig olyan eseményeket tükröznek, amelyek az elmúlt évben a francia címlapokra kerültek, például amikor az Egyesült Államokban George Floydot rendőri erőszak áldozata lett. A Le Petit Larousse új kiadása tartalmazza a racisé melléknevet, amivel a "rasszista felfogás és/vagy viselkedés áldozatát" lehet jellemezni.



A Larousse bizottsága 40 főből áll, ebből huszan külső szakértők. A bizottság általában évi 150 új szócikknél nem vesz be többet az új kiadásba, ezeket sok ezer jelöltből válogatják ki.