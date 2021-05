Kultúra

Szombattól újra látogatható az Aquincumi Múzeum

Szombattól újra látogatható az Aquincumi Múzeum, az érdeklődőket a római hangulat mellett családi kalandtúrák és romkerti séták is várják - közölte az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park szerdán az MTI-vel.



A nyitás első ütemében a Régészeti Park, a Festőház és a Symphorus Mithraeum, valamint a régi múzeumi épületben látható Zseniális találmányok - Innovatív ötletek című időszaki tárlat fogadhatja a látogatókat. Az új kiállítási épület és a Fürdő Múzeum a továbbiakban is zárva tart - olvasható a közleményben.



Mint írják, hétvégén az intézmény ingyenesen látogatható. Szombaton az érdeklődők betekintést nyerhetnek többek között az ókori fürdők, műhelyek és boltok világába, valamint lesz szervezett séta is az aquincumi polgárvárosban. A családok számára tervezett kalandtúra alapjául szolgáló történet szerint a 2. században egy rabszolga átoktáblát készíttetett, amellyel az alvilági erőktől kért segítséget, hogy elégtételt vegyen a városi tanácson. A túrán induló játékosok feladata az átoktábla megtalálása és a sötét varázslat megszüntetése. A vasárnapi programokon az érdeklődők megismerhetik a romanizáció folyamatát, valamint az ókori polgárvárosok életét is.



Az Aquincumi Múzeumot és rendezvényeit csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a velük lévő kiskorúak látogathatják. Bővebb információk a www.aquincum.hu weboldalon találhatók - áll az összegzésben.